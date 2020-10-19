姑嫂激辯721　袁彌明暗批容海恩無良知　容：我覺得你的良知係錯

新民黨立法會議員容海恩兩年前與香港大學政治及公共行政學系榮譽講師袁彌昌結婚，惟袁彌昌的姐姐袁彌望、妹妹袁彌明及父親袁弓夷都屬民主派。港台節目《鏗鏘集》日前邀請袁氏一家人談談在不同政治光譜下一家人如何相處。 談起元朗721事件，袁彌明與容海恩隔空對罵，火藥味甚濃。袁彌明稱自己在721後不想再見到「藍絲」，強調在721事件上與容海恩「無嘢討論」，「企咗個邊就係是非不明，個良知係無」；容海恩反駁指「我覺得佢都嘥氣，講咩良知，我無良知咩，我覺得你嘅良知係錯，係咪先？各人有自己嘅良知，良知唔係電視機睇到呀嘛。」

容海恩直言，不希望袁彌昌家人在她家中談政治，認為談政治會影響小朋友。（港台截圖）

在節目中容海恩形容自己為愛國愛港的建制派；袁彌昌稱中間派；袁弓夷稱「黃到金」的「黃絲」；袁彌明則指自己是激進民主派。容海恩表示，尊重袁氏一定的政治取態，「你有你聲音，我有我聲音」，平時大家都較少談論政治議題，若避不到她亦不會參與，會在現場照顧女兒或奉茶。

容海恩怕影響女兒 不想袁彌昌家人在她家中談政治

對於傳媒曾報道容海恩指不會教女兒教黃色，她稱有關說法遭抹黑，「你點會唔教黃色，唔通唔教佢藍色，唔教佢黑色咩，係咪連黑色都唔教呢？」去年反修例運動期間，袁彌昌的姐姐、妹妹及父親會在參與遊行前後到袁彌昌家中探望，容海恩直言不希望他們在她家中談政治，「呢度係我哋兩個屋企，著黑衫都算啦，當係衣著顏色，但我覺得係到講政治會影響小朋友。」

直至去年發生元朗721事件，藍黃陣營更分明。袁彌明稱自己不想再見到「藍絲」，暗示不想見到容海恩，強調721「無嘢討論」，「企咗個邊就係是非不明，個良知係無」。容海恩反駁「我覺得佢都嘥氣，講咩良知，我無良知咩，我覺得你嘅良知係錯，係咪先各人有自己嘅良知，良知唔係電視機睇到呀嘛。」容海恩強調自己不是善男信女，大家有君子協定，有默契「你不說我不說」，有人提到才會發聲。袁彌昌認為，大家為一家人是不能改變的事，唯有盡量不談及減少見面。

袁弓夷稱，大家做大家的事，若有日容海恩要與他撇清關係都是正常。（港台截圖）

袁弓夷：若容海恩有日與他撇清關係是正常

袁彌昌父親袁弓夷現在是Youtuber，不時會發表批評中央的影片。袁弓夷直言有時會想起容海恩和孫女，擔心她遭美國制裁會影響孫女和兒子袁彌昌。容海恩則指，在港區國安法出台後，袁弓夷仍不斷「踩地雷」，覺得有大問題。她稱自己仍任立法會議員時，難與袁弓夷在街一同進餐，強調會有所避忌；而袁弓夷亦稱，大家做大家的事，若有日容海恩要與他撇清關係都是正常。

容海恩又在節目中談到不能接受袁弓夷曾指其父母是共產黨員，惟袁弓夷否認曾這樣說，強調只稱其父母在國營企業工作。袁彌昌認為，袁弓夷和容海恩是政見矛盾，相處之道就是保持距離，他直言因政治決定令家人分散是悲劇，但袁弓夷卻認為是喜劇，因為正正反映家中各人的包容。