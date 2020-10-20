林鄭月娥：「港車北上」不存在對等安排　屯赤路開通後有條件實行

特首林鄭月娥較早前宣布押後發表《施政報告》，她在昨日刊出的專訪中，提到希望於本月底透過與中央部委會面，爭取中央多個政策範疇支持，其中希望落實「港車北上」，讓香港的私家車在不需申請兩地牌的前提之下進入珠海。 林鄭今日（20日）行政會議前見記者期間，被問到是否意味日後內地車輛也可來港。她回應指，「港車北上」由開始討論時，已不存在對等安排，因為中港狀況不同。政策討論多年，至今仍未實行，主因在於屯門至赤鱲角連接路（屯赤路）未通車，通往大嶼山的交通不便。

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林鄭表示，港車北上討論不是始於今日，港珠澳大橋興建之時，粵港兩地已就此問題有溝通，是否可放寬私家車往來，這亦是粵港澳大灣區建設領導小組其中一個討論到的便利措施。她指，粵港雙方一開始談論此問題時時已有共識，這個安排不是對等，因為現實上香港地方比較小、道路不夠闊，如北車南下，會為香港城市帶來很大問題，這點大家都諒解，因此不存在內地車南下的問題，只有港車前往粵西會有相關安排。

林鄭提到，港車北上至今未成事，主要因為現時屯赤路未通車，只有一條陸路通道連接大嶼山和香港其他地方，如果發生意外，機場對外交通都受嚴重影響，所以政府並不放心，要等出現第二條通道進入大嶼山，即屯赤路通車後才可以考慮，現估計道路於本年底可開通。至於其他具體問題，如相關司機是否要同時領取粵港澳三地駕駛執照、保險安排等，會另外商討，爭取政策盡快具體化。