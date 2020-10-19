林鄭：施政報告助航空業復甦　放寬港車北上　跨境理財通快落實

特首林鄭月娥接受多份報章專訪，談及港深融合發展和多項經濟政策。林鄭表示，有四方面政策盼向中央爭取支持，其中希望落實「港車北上」，讓香港的私家車在無需申請兩地牌的前提之下進入珠海。林鄭又說，香港國際機場第三條跑道將於2022年先啟用，並於2024年完成整套三跑計劃，故盼爭取政策協助航空事業復甦。 林鄭月娥認為，港深兩地融合發展不會讓「兩制」變得模糊，批評香港近年出現一股「對着幹」的風氣，過分排斥內地和內地人，但認為可透過宣傳教育改善。

林鄭月娥又認為，港深兩地融合發展不會讓「兩制」變得模糊，又斥香港近年出現一股「對着幹」的風氣，過分排斥內地和內地人，但認為可透過宣傳教育改善。（高仲明攝／資料圖片）

推動「深港科技創新合作區」 訂「聯合政策包」

國家主席習近平上周三（14日）出席深圳經濟特區成立40周年慶祝大會，發表重要講話，提到要促進內地與香港、澳門融合發展、相互促進，並要抓著粵港澳大灣區的重要機遇亦要充分運用粵港澳重大合作平台，吸引更多港澳青少年來內地學習、就業、生活。

林鄭表示，港深兩地是長期的合作夥伴，稱按其理解，「一體化」意指在「一國兩制」之下，不等於香港融入國家發展大局或是粵港澳大灣區建設，便會讓「兩制」變得模糊，又說「正由於有港澳兩個城市，更應發揮好『一國兩制』的特色，這正是習主席多次提到的，希望粵港澳大灣區可以豐富『一國兩制』的實踐。」

至於港、深兩地的角色，林鄭以創科為例，認為本港大學的科研工作較強，可透過深圳將科研成果轉化，加上深圳擁有非常好和先進的製造業，可把科研成果市場化，隨後進入融資階段，便可選擇到香港上市，認為港、深應推動「深港科技創新合作區」。

她認為，如果要推動創新科技發展，必須吸引人才，香港有必要為海外學者提供更多教席，同時容許這些學者帶領的博士生一同來港，讓研究項目能夠延續。她又希望能與深圳一同制訂「聯合政策包」，列出各自優勢，例如香港有營商環境、國際知名大學等；而深圳有「孔雀計劃」、稅務優惠及人才公寓，她形容香港與深圳是「強強聯手」，為大灣區建設作貢獻。

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爭取盡快落實健康碼

林鄭表示，希望透過與中央部委會面，爭取中央多個政策範疇支持，其中希望落實「港車北上」，讓香港的私家車在無需申請兩地牌的前提之下進入珠海，亦希望爭取通中港兩地人流往來相對回復正常，讓港人無需14天強制檢疫也能回到內地。

她又透露，粵港澳大灣區「跨境理財通」即將落實，她指兩地目前仍就理財通的額度、先行先試的產品磋商，直言框架已定「一定不會走數，可以話（理財通）快將來臨。」她表示，若細節傾妥才會推出，不用等《施政報告》才公佈。

至於健康碼的工作進度，林鄭稱自己日日都看著疫情，會爭取盡快落實健康碼。她說當中要做法律工作，並要視乎疫情發展。她說據第《599C》條規例，除了豁免人士外，現在所有由內地抵港人士都要接受14天強制檢疫。政府早前修訂規例，可以將內地不同地方分做第一類、第二類，如廣東可以歸於第二類。現在要進一步將抵港人士，分出香港居民及非香港居民，做完這些法律工作，才可落實執行。