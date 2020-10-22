英律師監管局調查「殺無赦」言論　何君堯：專業資格只是錦上添花

規管英國律師事務的律師管理局(Solicitors Regulation Authority，SRA) 召開聆訊，調查立法會議員何君堯涉嫌專業不當行為，倘成立或剔除其註冊律師資格。 何君堯今日（22日）在立法會回應事件，自言若被剔除會感遺憾，但專業資格只是錦上添花，「花要謝咪換過另一棵花」、「塞翁失馬，焉知非福」。他又稱，對於英國一個如此莊嚴及歷史悠久的國家，接受處理無聊瑣碎的投訴，「加害」於自己表示遺憾。 何君堯表示會參與網上聆訊，並已提交抗辯書，據理力爭。

英國保守黨人權委員會委員裴倫德（Luke de Pulford）早前公開律師管理局的電郵截圖。律師管理局在信中指，有關何君堯的律師資格的聽證會，將於12月14日至18日期間進行。何君堯形容裴倫德 （Luke de Pulford）為「陸地飄忽」，批評對方隻手遮天，用「國家機器」打擊自己。

裴倫德早前有份令何君堯安格里亞魯斯金大學的名譽博士學位被撤銷，何君堯形容，整個程序在48小時內完成，是破「世界紀錄」。他以立法會今日審議的《成文法》為例，稱難民來到香港，都有詳細法律程序爭取免遣返，批英國以政治犧牲公義，最大的損失是英國本身。對於失去名譽博士學位，何指「俾我係一個好大嘅榮譽，冇嘅我亦都生活得好開心」。

SRA公開起訴原因，指何君堯在2017年集會上公然表示要對港獨人士「殺無赦」，其後兩日再在Facebook公開帖文再提及相關事情。SRA認為何的行為足被視為煽動對方暴力行為，以及有能力構成犯罪，聽證會將會在12月14至18日期間進行。