資訊科技及廣播委員會未選出正副主席　何君堯擬要求DQ莫乃光

立法會立法會9個委員會上星期舉行正、副主席選舉，多個委員會主席由建制派議員當選，惟資訊科技及廣播事務委員會在會議結束前，仍未能進入投票程序。今日（23日）再召開資訊科技及廣技播事務委員會會議，仍未能進行正副主席選舉。 現時資訊科技及廣播事務委員會接獲的提名包括：何君堯、鄺俊宇、毛孟靜、涂謹申、楊岳橋、李國麟、林卓廷、許智峯、郭榮鏗、尹兆堅。

會議由表明無意連任的現任主席、資訊科技界莫乃光主持，多名建制派議員會前去信立法會秘書處，表明無意接受有關委員會的正、副主席提名。會計界議員梁繼昌表示沒有無意接受提名名單，秘書處未提供今次不接受提名的議員名單。



多名民主派議員表示沒有理由限時提名，商界立法會議員廖長江指「有果必有因」，毛孟靜舉手提名並反駁永廖長江的個人意見，遭莫乃光打斷，要求其停止發表意見，並著她留意時間。

會議尾聲進入正副主席選舉辯論，主席莫乃光表示，做法是參考上屆保安事務委員會，參選人將有2分鐘陳述政綱，其他非候選人則有1分鐘找提問時間，多名民主派議員均表示想發問而退選，包括會計界梁繼昌、公民黨譚文豪、民主黨黃碧雲、教育界葉建源、工黨張超雄。



建制派議員不滿莫乃光拖延時間，要求徵詢全體在席議員再決定發言時間。建制派候選人何君堯說，莫乃光表面公允，實際上是串謀阻撓會議，又提醒如果下次會議仍未能選出主席，將會要求立法會主席梁君彥革除莫乃光的身分及資格。何君堯發表選舉政綱指，從環境事務委員會中，雖然面對不同意見，仍可為公眾做事，又表示即使與立法會其他同事有頂撞，但若同事對自己表尊重，將加倍尊重他人；鄺俊宇的選舉政綱時關注新聞自由的問題，特別是香港電台的編採自由，質疑連記者問問題都被「調查」，若當選主席後會繼續討論及關注新聞自由問題。

最後發表政綱的候選人為李國麟，指作為衞生服務界別議員，參選資訊科技委員會都有人稱之為笑話，正副主席選舉時被質疑資格，又被恐嚇參選是阻礙會議的「幫兇」，因此曾考慮退選，但公眾十分關注港台被打壓及資訊科技產品的私隱隱憂，繼續參選是希望可以在會上討論更多相關問題。