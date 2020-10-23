刻意保持低調　陳智思：絕無興趣做特首　下任特首需符4大條件

決定本港下任特首誰屬的1200人選舉委員會選舉將於明年底舉行，行政會議召集人陳智思過去多次被盛傳是特首黑馬之一，他今（23日）再度強調，自己絕對無興趣擔任特首，但提出4大特首應有條件，供社會參考。 陳智思表示，在一國兩制下，下任特首需獲得中央政府及香港市民信任、能在各複雜議題上平衡各方利益、有良好溝通能力及同情心。他又說，自己近期刻意保持低調，是為免釋放錯誤信息以為他為了選特首而爭取曝光。

陳智思出席團結香港基金論壇時表示，自己絕對無興趣擔任特首，但提出4大特首應有條件，供社會參考。（直播截圖）

陳智思出席團結香港基金論壇時表示，香港有很多複雜問題，特首需要平衡各方利益才能得以解決，他舉例指在Uber及Airbnb的議題上，皆涉及不同持分者，特首在推出政策前要盡量平衡各方利益。

修例風波屬不幸 反映政府對外溝通完全失敗

談及行會的角色，陳智思認為他們不完全是特首的智囊，但指行會有各建制黨派代表，有助掌握民意，他指，雖然不能透露行會討論內容，但指行會成員主要負責給予特首意見，最終決定權在特首手上，「但過去未試過有一件事係全部人都反對，但特首堅持要做」。至於去年的修例風波，陳智思同意是不幸的事件，反映政府對外溝通完全失敗，公關是「輸左」，對政府來說亦是一個教訓。

對於國家主席習近平上周在深圳特區成立四十周年官方慶典上指，深圳是大灣區建設的重要引擎，是否意味深圳日後將取代香港地位，陳智思認為，香港與深圳可發揮合作互利，強調香港有多年對外經驗，國際金融中心地位不會變，但在大灣區內的分工各有不同，日後應如何協調是一大挑戰。

國泰重組無可避免

身兼國泰航空獨立非常務董事的陳智思又透露，國泰董事會曾反覆商討重組方案，母公司太古集團一直希望將影響減至最低，他指出現時國泰每年虧蝕約15至20億元，裁員及重組是無可避免，亦是唯一出路。

談及「明日大嶼」願景，陳智思表示支持計劃，認為立法會應先通過前期研究撥款，至於具體發展規模則可留待社會再作討論。他又說，不認同發展郊野公園，發展新地區會較少阻力，希望通過「明日大嶼」前期撥款可為香港覓地建屋踏出第一步。