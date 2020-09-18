回歸後曾設計立法會標誌　陳智思：被稱特首黑馬「害我多過幫我」

曾被稱為「公職王」的行政會議召集人陳智思，祖父是泰國盤谷銀行創辦人，卻沒太多人知道他原來在大學主修藝術。 陳智思早年畢業於美國加州的波莫納學院，他在港台節目《鏗鏘說》接受其小學同學、資深大律師石永泰訪問時說，在1998年成為立法會議員時，曾受時任立法會主席范徐麗泰委託設計新立法會標誌，他憶述過程難忘，而該標誌最後亦沿用至今。

陳智思在訪問中說，當年在設計標誌時，需要全體議員同意並一致通過，形容是十分困難的事，而在選用顏色時又不能用代表親政府的紅色，以及代表民主自由的藍和綠色。最終他選用了黃色作為標誌的底色，並獲得所有議員通過，但他笑言「依家用黃色可能都唔係咁好」。

至於為何會在大學選擇主修藝術？陳智思憶述，當年自己因患上罕見血管病，所以大學首3年中，每年只有一個學期可以上學，由於他希望可以如期在4年內畢業，故他選擇了自己有興趣兼可在家修讀的藝術科。陳智思說，自己擅長繪畫點畫，但在畢業後卻一度不敢公開自己修讀藝術，更感到自卑，因害怕被指是「二世祖」。

陳智思過去曾多次被稱為「特首黑馬」，他在訪問中說，「希望大家唔好記得我係呢個稱號」，形容這是「害我多過幫我」，寧願被稱為「藝術家」更好。