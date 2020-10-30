政壇諸事町｜蕭若元移居台灣　自喻如流亡：我估我無命返香港

已移居台灣的資深傳媒人蕭若元接受國際關係學者沈旭暉訪問，形容自己移居台灣如同「流亡」，又指若香港沒有「決定性改變」，他不會再回香港，更坦言：「我估我無命返香港」。

蕭若元接受國際關係學者沈旭暉訪問，形容自己移居台灣如同「流亡」，又指若香港沒有「決定性改變」，他不會再回香港。（網上截圖））

每天拍至少7片評時政 蕭若元：兩年後淡出

人稱「燒山」的蕭若元涉獵演藝界、商界和政界數十載，近年他在網上拍攝片段評論時政，廣受民主派支持者歡迎，其Youtube頻道的總觀看數更高達10億次。

蕭若元在台灣接受沈旭暉訪問時表示，去年應太太的要求申請台灣居留證，形容當初打算是「太太移民、我依親」。蕭若元續指，其居留證於今年一月辦好，當時剛爆發新冠肺炎，他評估台灣快將封關，於是連夜與太太趕到台灣。蕭若元表示，由於疫情關係，若他回港便無法返回台灣，於是一直留台，直至《港區國安法》立法「焗到著嚟」，令他決定不再回港。

蕭若元形容自己移居台灣如同「流亡」，又指若香港沒有「決定性改變」，他不會再回香港，更坦言：「我估我無命返香港」。蕭若元指出，在《國安法》下無人知「紅線」放在何處，「黃之鋒都未被人拉，但快必已經比被人拉咗」。

蕭若元移居台灣後，決定出售香港的寓所，他形容要賣樓「慘到不得了」，因他花了很多心機裝修寓所，打算「住過世」。至於會否在台灣再創一翻事業，蕭若元表示，擔心兩年後再無精力在網上每天拍片評論時政，故「做多兩年無論如何都要淡出」。

蕭若元在香港仍有不少生意，例如超市。（memehk Youtube）