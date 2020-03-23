【立法會選舉】蕭若元贊助75萬助選民登記　莫乃光指IT界現危機

立法會選舉今年9月舉行，選民登記將於5月2日截止。民主動力召集人、民主黨東區區議會副主席趙家賢表示，民動早前獲資深傳媒人蕭若元贊助75萬元，發起「2020立法會選民登記行動」，向參與計劃的區議員發放每人最多4,800元贊助，予他們聘請人手、購買物資等。 資訊科技界立法會議員莫乃光指出，該界別的選民數字由2016年的12,115人，急跌至去年的7,391人，他形容跌幅非常大，若未能在限期前「追落後」，民主派在該界別或有危機，他呼籲業界在4月2日（更新選民資料最後限期）前，登記成為資訊科技界選民。

趙家賢感謝蕭若元支持

趙家賢表示，非常感謝蕭若元的贊助和支持，至今已有約160位、來自18區的民主派區議員參與行動。他引述蕭若元指，希望380多位民主派區議員也可以參與行動，承諾會向所有參與區議員發放資助。

根據選舉事務處規定，合資格選民需要於4月2日前更新選民資料，即倘有選民希望轉換功能界別，需在限期前更新資料，選民登記則於5月2日截止。

莫乃光指出，資訊科技界選民數字急跌至去年的7,391人，形容情況嚴峻。他指選民大跌情況經常出現，因很多選民會在投票後不交會費續會，直至選舉前1年才重新登記成為屬會會員，重新取得資訊科技界選民的資格。

蕭若元贊助75萬元，協助民主動力舉行選民登記活動。（資料圖片）

莫乃光指登記程序較過去嚴謹

莫乃光去屆以6,253票擊敗取得3,425票的建制派楊全盛，莫指當年他只是贏2,800票，若選民基數在今屆失去了4千多人，而當中「走票」的又以民主派選民為主，民主派在今屆選舉將有危機，有機會由贏變輸。他呼籲業界在4月2日更新選民資料，重新成為資訊科技界選民。

他續指，有業界人士反映，選民登記程序較過去嚴謹，程序非常緩慢，選舉事務處「打爛沙盤問到篤」，要求業界人士提供很多資料，他估計或與過去發生種票事件有關。