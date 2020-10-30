五中全會｜十四五規劃將出爐　李慧琼盼港加強離岸人民幣中心地位

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第十九屆五中全會昨天（29日）結束，傍晚發布新聞公報，當中提到香港的部分，指「要保持香港、澳門長期繁榮穩定，推進兩岸關係和平發展和祖國統一」。

民建聯主席李慧琼接受鳳凰衛視訪問時表示，「十三五」規劃之後，將迎來「十四五」規劃，她希望特區政府和社會各界一同努力，積極把握國家規劃的機遇，鞏固香港作為國際金融中心的優勢，並深化香港在全球離岸人民幣業務樞紐方面的發展。

李慧琼表示，在大國博弈、中美貿易關係緊張、環球政治經濟出現新形勢等情況下，過去一段時間，有些在美國上市的企業，選擇從美國退市，返回香港融資。（高仲明攝/資料圖片）

李慧琼表示，在大國博弈、中美貿易關係緊張、環球政治經濟出現新形勢等情況下，過去一段時間，有些在美國上市的企業，選擇從美國退市，返回香港融資，選擇香港作為上市集資中心，認為香港作為國際金融中心，仍然在幫助國家及內地企業，成為他們一個重要的集資中心。

李慧琼希望，香港可以擔當一個更加重要的先行者角色，例如在離岸人民幣中心方面，是否有條件可以有額度、有限度的兌換，讓人民幣國際化的道路，可以走出一個試點，希望中央政府能予以考慮。

李慧琼續指，「十三五」規劃之後，迎來「十四五」規劃，希望特區政府和社會各界一同努力，積極把握國家規劃的機遇，鞏固香港作為國際金融中心的優勢，並深化香港在全球離岸人民幣業務樞紐方面的發展。

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