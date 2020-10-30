陳皓桓接棒民陣召集人 　顧慮發言內容會否影響整體

民間人權陣線前日開大會，確認原副召集人陳皓桓（Figo）接棒任民陣召集人;中西區區議員葉錦龍任副召集人。陳皓桓今(30 日)出席劉慧卿主持的節目《議會內外》，指顧慮到在民陣的身份，日後若民陣發起遊行而不獲警方批准，他不會再以個人名義發起遊行，但不排除會參與。 陳皓桓指，民陣並非一定不做公民抗命的行動，但會思考如何避免刑責風險，例如召開記者會讓受害者有機會向傳媒發聲、召開網上集會、發起熄燈或人鏈活動等。陳皓桓坦言國安法通過後，他會顧慮自己發言內容會否影響到民陣整體。

【泛民人士被捕】警方以涉嫌參與未經批准集結，拘捕多名泛民主派人士，圖左為陳皓桓。（資料圖片）

陳皓桓因參與和組織未經批准的反修例遊行而被控身背7條與非法集結相關的罪名。被問到會否憂慮身負官司會影響其召集人職務，陳皓桓表示自己曾思考，一旦再被捕很大機會不獲保釋，「如果我冇得保釋，喺監獄入面可以做咩嘢?」他認為以民陣召集人身份可以做更多事。

民陣以往每一年換屆一次，剛卸任的岑子杰在2018年起當選，是少數連續工作兩年的召集人。他在2015年亦曾擔任一年召集人，並曾擔任民陣的人權組召集人與警權組召集人。