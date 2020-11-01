遭英國律師管理局覆核律師資格　何君堯：政治攻擊、故意歪曲事實

立法會議員何君堯因在2017年一場集會中，表示對提出港獨的人「殺無赦」，英國律師業註冊及監管機構（Solicitors Regulation Authority, SRA）將於12月召開聆訊，調查其專業失當行為，有機會剔除何的註冊律師資格。何君堯今日（11月1日）於港台節目《給香港的信》中表示，這是一場政治攻擊，強調自己從無煽動暴力，批評投訴他的人「故意歪曲事實」。

指英國學術、法律專業獨立性受損

何君堯表示，有人投訴他專業失當，令SRA就其律師資格展開調查，他認為這是一場謾罵、政治攻擊，SRA明顯受到誤導。他指，投訴人是「故意歪曲事實」，強調自己根本無意煽動暴力。何君堯又重提去年12月被英國安格里亞魯斯金大學（Anglia Ruskin University，ARU）褫奪名譽博士學位一事，指有「一群人」鼓動他的母校作此行為，現時他們又故技重施、影響SRA。

他認為，事件顯示英國學術和法律專業的獨立性受到損害，英國曾經被視為法治、禮節、高尚文化的象徵，但情況再不復見。何批評，英國首相約翰遜對美國總統特朗普言聽計從，尋求地緣政治上的保護，實行反中政策、冷戰思維。

須使教育及司法更傾向建制 融入大灣區發展

何君堯指，自己去年大聲反對黑衣人示威，支持警察執法，有些人口口聲聲支持黑衣人的行為，並支持自己口中的民主，其實都是一場顏色革命的陰謀，但不會成功。他認為，自《港區國安法》生效以來，暴力示威已平息，不過伴隨疫情的經濟下行，相信仍會持續一段時間，如果要有效「改善問題」，須從兩方面入手，一是改革教育和司法制度，讓其更傾向建制；二是融入大灣區發展，與內地建立更緊密經濟聯繫。