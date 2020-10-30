當選資訊科技委員會主席　何君堯自稱建制派「華安」

立法會延任一年，立法會資訊科技及廣播事務委員會今日（30日）召開會議選舉正副主席，選舉論壇中，多名民主派議員質疑，建制派候選人何君堯沒有資訊科技背景，對相關行業不熟悉，民主黨立法會議員涂謹申指，何作風大膽，言辭經常引起爭議，擔心若何當選後以主席身份發表的言論太極端，將有損立法會的形象。何君堯自稱自己為建制派中一個「小小華安」，並認為自己的誠信、領導力都比其他人高。 最後何君堯以21票當選主席，副主席選舉將於下次會議進行。

立法會延任一年，立法會資訊科技及廣播事務委員會今日（30日）召開會議選舉正副主席，最後何君堯以21票當選主席。

會議由上屆主席資訊科技界議員莫乃光主持，並予參選人2分鐘時間發表政綱，其他非候選人則有1分鐘提問時間，多名民主派議員包括民主黨尹兆堅、許智峯、公民黨楊岳橋質疑何君堯沒有資訊科技界的背景，對相關產業中的問題不熟悉，沒有資格擔任委員會主席，尹兆堅會上更拿出一條長形鐵線狀的東西，質問何君堯是否認識手上的「裝置」，何君堯看著尹兆堅但沒有回答其問題，尹兆堅隨後表示手上的東西非任何裝置，而是一條鐵線，嘲諷何君堯「識條鐵咩」。

何君堯建議港台及新聞處互相兼容

何君堯在參選論壇中指，好多議員都關心他在IT方面的認知，何重申當被委以重任時會學習，並強調自己都有許多值得改進的地方，而港台的制度運行多年，現時亦應該改變，建議港台及新聞處互相兼容，認為現時情況非常不理想。何君堯又稱，自己的形象基於錯誤報道，形容只是建制派中的一個小小華安，又指自己的誠信、領導力都比其他人高，反駁許智峯會上指他是「低智低級的蠢人」。

涂謹申指，何君堯今日極為反常，形容何平時的言辭尖銳，絕不是一個謙卑射小小華安，涂謹申認為，何君堯針對港台，企圖重點整治港台，推動一種非常極端的主義，即使剛才的言辭看似正常，但不是「咁簡單」，若當選後主席身份受訪，如果一如以往發表極端言論，將會相當危險，或損害立法會的形象。

華安是周星馳電影《唐伯虎點秋香》中的角色，在戲中他是一名卑微的下人、伴讀書童。