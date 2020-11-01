12港人涉潛逃｜李宇軒妹妹首度露面　英語拍片籲國際向中方施壓

12名港人8月底涉嫌潛逃離境時被廣東海警截獲，被扣押在深圳鹽田區看守所至今。當中29歲的「香港故事」成員李宇軒，其妹妹Beatrice首度公開露面，與其他人士以英語拍片，呼籲國際社會關注事件，就中國侵犯人權的行為施壓。

李宇軒的妹妹 Beatrice 在片中稱，12 港人中有人患有嚴重抑鬱、哮喘、皮膚病問題，但內地不容許家屬送藥。她又說，12 人的家屬很擔心他們的安全，「因中共過往一直打壓及人權份子，將之滅聲」。

英國保守黨人權委員會委員裴倫德（Luke de Pulford）表示，香港政府已成為北京的傀儡，甚至把中國的政治議程凌駕於市民安全，又指有清晰證據顯示港府與中國勾結，合謀把自己的市民送回內地，情況令人憂慮。

正流亡德國的本土民主前線黃台仰、前「民間外交網絡」發言人張崑陽則呼籲國際社會和各地政府「須站在公義一方，迫使中國對侵犯人權的行為負責」。

參與拍攝的還有香港監察創辦人羅傑斯（Benedict Rogers） 、澳洲自由黨議員 Tim Wilson 及 Andrew Hastie、曾被中國驅逐出境的德籍清華大學學生穆達偉David Missal、與曾絕食聲援港人的意大利激進黨成員 Patrizia de Grazia 、內地政治漫畫家巴丟草等人。他們在影片尾聲手持「#save12HKYouths」的標語，呼籲拯救 12 港人。