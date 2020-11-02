泛民五子出招抗DQ攻勢　以開會投票為由　申請押後周四聆訊

民主派5名立法會議員本周四（6日）下午需就涉違反立法會《特權法》的案件到法院應訊，與此同時，立法會大會本周將處理涉及4名議員的譴責動議，一旦在動議表決時，民主派5名議員屆時不在席投票，建制派將有足夠票數通過譴責動議，民主黨許智峯將首當其衝，失去議席。 其中一名需到庭應訊的民主派議員向《香港01》透露，五名被捕議員將由民主黨前主席何俊仁作為代表律師，以當日各議員需要出席會議、投票為由，向法院申請押後當天的聆訊。

若民主派五子未能出席會議，一旦會議進入表決譴責許智峯的程序，民主派沒有足夠票數否決譴責動議。（盧翊銘攝）

民主黨議員胡志偉、尹兆堅、黃碧雲、許智峯及工黨張超雄早前先後被警方拘捕，被指涉於今年5月8日內會會議，違反《立法會(權力及特權)條例》，被法庭安排於本周四下午2時半到庭應訊，恰巧與立法會大會「撞時間」。

該民主派議員解釋，司法機構在安排聆訊日期前，並未向他們的律師諮詢可到庭應訊的時間，故決定向法庭申請押後當天聆訊。他強調，當天他們需要留在立法會履行作為議員的憲制責任，加上譴責議員的動議事關重大，認為他們的申請理由相當充分，下一步需要留待法庭決定是否接納。

有民主派透露，即使法庭不批准延期聆訊，若屆時涉及許智峯的譴責議案真的在周四下午開始辯論，五人有機會繼續留在立法會投票，惟不知道之後有何後果，但相信即使法庭真的向他們發出拘捕令，他們亦已向法庭表明需要出席會議、投票，相信是合理的辯解理由。

尹兆堅昨天被警方上門拘捕。（余俊亮攝/資料圖片）

倘五泛民不在席 建制派38票足以DQ許智峯

根據立法會大會議程，本周大會先處理六項口頭質詢，其後處理首讀及二讀《追加撥款(2019-2020年度)條例草案》及恢復二讀《 2019年運貨貨櫃(安全)(修訂)條例草案》，再處理三項附屬法例的延展。完成上述法案審議程序後，才開始處理譴責動議，首項動議為香港本土毛孟靜譴責民建聯周浩鼎的議案，接下來就是譴責許智峯的動議，最後是處理譴責毛孟靜和公民黨郭榮鏗的議案。有民主派中人分析，按最新大會的議程，加上建制派主導、調控議事進度的情況下，或有可能令表決譴責許智峯動議的時間，剛好與五人提訊時間一致。

根據《議事規則》，譴責動議須獲得在席議員三分之二多數票方能通過。以譴責許智峯議案為例，許智峯本身需要避席，其餘4名被捕泛民議員需法院應訊，餘下民主派議員加上熱血公民鄭松泰和醫學界陳沛然，只有16人；另一邊廂，若全數建制議員連同主席梁君彥全部留守議會，建制派合共有41人；倘若最終兩陣營共有57人出席會議，建制派只需要38票即可滿足通過動議的門檻，建制派即使不計算梁君彥手中一票，已有40票在手，足以被譴責的民主派議員喪失議席。

民主黨議員（圖）胡志偉、尹兆堅、黃碧雲、許智峯及工黨張超雄早前先後被警方拘捕，涉於今年 5 月 8 日內會會議。（余俊亮攝/資料圖片）