泛民議員周四上庭　日子埋玄機？　尹兆堅：民主派DQ風險上升

今早7名民主派已被警方以涉嫌違反《立法會（權力及特權）條例》第17條「藐視罪」及第19條「干預立法會人員罪」被捕，案件將於本周四（5日）下午二時半提堂，與當天將審議大量民主派議員譴責動議的立法會大會「撞時間」。 民主黨議員尹兆堅質疑政府與司法機構「扯貓尾」，令民主派屆時未能緊守議會，導致民主派議員出現被DQ風險。不過周四下午時段是否真的會就民主派的各項譴責動議投票，目前仍是未知之數，相信泛民與建制派屆時會否拉布，將是投票時機的關鍵之一。

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對於今次案件被安排於周四下午開始，尹兆堅表示，多名民主派議員包括其黨友許智峯正面臨建制派動議譴責，他質疑政權與司法機構「扯貓尾」，令民主派將於審議譴責動議時，未能緊守議會，導致民主派議員出現被DQ的風險。

有民主黨中人知悉提堂時間後，慨嘆「玩完」、「擺明與建制派『打籠通』搞阿峯（許智峯）」，又坦言留守議會的決定本身已經很艱苦，若許智峯被取消資格，民主派將失去三分一否決權，此後建制派可將民主派「逐個DQ」，直言：「到時真係無晒意義」。

譴責動議屬議員議案 開展時機變數多

不過，許智峯的譴責動議是否鐵定於周四下午展開，其實存在未知之數。目前立法會有待處理的譴責議案有四項，都是由議員根據《議事規則》第49B（1A）條所提出被歸類於議員議案，一般都在立法會大會審議有法律效力的法案之後處理。四條議案按順序分別是譴責周浩鼎、許智峯、毛孟靜及郭榮鏗的議案。根據過去的經驗，視乎政府及議員提出法案的數目、法案的審議進度、議員有否拉布等因素，議員議案曾早於周三晚上開始辯論，亦可於周四下午開始，甚至如上周的大會般完全無法開始討論亦曾出現。

根據上周三立法會主席梁君彥就民主派點人數發表的信件指，若議員繼續以各種方法拖延會議進度，他會考慮根據運用權力，就審議工作編配時間。立法會周三完成六條官員回應議員的口頭質詢後，按理將進入上周議程內的《2019年運貨貨櫃(安全)(修訂)條例草案》，這議案將是本周大會花最多時間處理的法案議案，之後才開始處理四項譴責議案，並先由周浩鼎開始。

當民主派有5人無法出席會議，建制派就有足夠票數，超過在席三分之二的通過譴責門檻。（余俊亮攝）

民主派5人不在席 建制派39票足讓譴責通過奪議席

一旦有關民主派議員的譴責動議在案件審理期間進行，涉案的5名議員屆時有機會無法趕回就議案投票。譴責議案須獲得出席會議的議員的三分之二多數票才可通過，在建制派數目前大幅佔優之下，如果建制派包括主席梁君彥40名議員全部留守議會，加上民主派及醫學界陳沛然的16人，共56人出席會議，建制派只需要38票即可滿足通過動議的門檻，而他們即使不計及梁君彥，亦已有39票在手，可令被譴責的民主派議員的議席實際被DQ。

立法會主席梁君彥上周已表示，議員如果繼續無理拖延會議進行，不排除運用其權力分配會議時間「剪布」。（資料圖片）

泛民建制均可拉布爭取最佳時機 主席介入剪布或成關鍵

民主派如果認為有必要齊人投票處理許智峯的DQ議案，其實可考慮縮短商討有關運貨貨櫃安全條例草案的時間，讓其盡快通過，趕在周四下午前就許的譴責動議投票。當然，會議節奏並非完全由民主派所操控，建制派亦可以反過來盡情拉布，務求令許的譴責動議盡量拖至周四下午開始，但屆時民主派亦可盡力抗衡，爭取時間讓涉案議員趕回來投票。

此外，梁君彥作為主席，會否在甚麼時候以其無可挑戰的權力介入「剪布」，時機上會否對建制派「剛好」有利，都是未知之數。說到底，該動議開始的時機，目前不確定因素相當多。但肯定的是，事件對民主派而言絕不理想。