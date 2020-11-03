林鄭月娥：限聚措施周四到期後延長7日　籲市民停不必要聚集

特首林鄭月娥今天（3日）下午啟程前往北京，與中央部委會面，談及中央惠港政策。林鄭出席行會前表示，在內地與香港通關問題上，技術上已準備好，但最重要是香港疫情受控，但要做到「零個案」存在困難。她指過去7日有6宗本地個案，當中3宗是源源不明，這令內地或海外關注香港疫情會否爆發新一波疫情。 她呼籲市民停止不必要社交聚集，社交距離措施維持不變，為期一星期。 至於4個檢測中心，林鄭指本月中開始運作，私營檢測服務每次收費為240元，價錢降低有多個原因，包括毋須醫生轉介等，合約期為3個月。

4個檢測中心月中啟用 檢測服務每次240元

林鄭月娥公布三項最新檢測措施， 教育局下周起為特殊學校宿舍部員工檢測，並額外再為幼稚園、中小學、特殊學校的教職員分批進行病毒檢測; 其次，醫管局轄下46個普通科門診，為有輕微病徵人士提供「派樽」服務，有關服務時間將延長至周一至周六，其中8間會在周日及公眾假期提供服務，另外有3間診所會加設自動派發機。

第三項是有關政府由早前公布，將鰂魚涌、油麻地、沙田、元朗的四區設立長期的檢測中心。林鄭表示當局經招標後已選定四間私營化驗所，每所化驗所負責營運一間社區中心，本月中開始投入營運。市民可以自費到中心接受病毒檢測，費用為240元。林鄭月娥解釋，透過市場力量引入大規模檢測機構，及由當局提供社區中心以免除私營化驗所需要自行覓舖面的開支，兩個因素成功把價錢壓低; 加上市民可免經醫生轉介接受病毒檢測，醫療開支亦有所省卻。

另外，政府資訊科技總監辦公室統籌開發「安心出行」流動應用程式，林鄭月娥指月中可以落實有關程式，政府會要求大部份處所設二維碼，她呼籲全港餐廳酒吧、戲院、健身室都能積極參與計劃。

行政長官林鄭月娥於11月3日至11月7日訪問北京、廣州和深圳。（張浩維攝/資料圖片）

【10:09】對於上周日多名民主派現任及前任議員被捕，林鄭月娥指，所有刑事檢控由律政司作出，不受任何人包括特首干預，又指法律面前人人平等，沒有法例指議員不受影響。至於用《特權法》檢控議員是否合適，應由法庭定奪。

本周四到期限聚措施延長7日

【10:02】林鄭月娥表示，今日稍後，約下午1時將會離港經深圳上京，食物及衞生局局長陳肇始今日會一同出席記者會。她指，今次訪京行程非常豐富，由周三到周五傍晚離開期間，會與4至6個部委會面，商討她所提出、支持香港經濟的措施，期間會提到香港最新經濟情況，討論香港如何融入國家發展大局、十四五規劃、大灣區、港深兩地的深度合作等，以及何時可恢復兩地人員往來，目前健康碼方面，技術上已經準備就緒，檢測降低收費亦取得一定成效，但最重要的都是本地疫情受控。

談到疫情，林鄭表示，要完全一段時間內沒有新個案，有一定難度，上星期至今疫症情況相約，有6宗本地個案，3宗源頭不明，有機會引發一些小型群組，這些情況不論本地人、內地和海外也會關注到。

她指，經過10個月的疫情，市民很多慣常做的事做不到，有疲態、厭倦的情況是可以理解，人始終需要有活動。不過，林鄭提到上周末見到很多人群聚集、鬆懈的情況，現時秋冬將至，稍後也可能出現更多如火鍋、聚餐等高危聚會，所以她再次呼籲，為了盡早回復正常社交活動和通關增加經濟動力，市民需堅持、支持社交距離，避免不必要聚集，讓政府可穩妥控制疫情，支持爭取通關和更多旅遊氣泡。亦因如此，林鄭宣布今周四到期的社交距離措施限制，將再維持不變一星期，食衞局稍後會發出指引。