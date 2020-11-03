懲教否認留難公務探訪　邵家臻質疑故意拆散探監時間：逼知難而退

共144名立法會及區議會議員早前聯署投訴懲教署，他們稱懲教署由7月20日起，以防疫為由暫停所有議員公務探訪。懲教署反駁指議員的說法與事實不符。表示如有必要進行公務探訪，仍可向署方提出申請，再按個別情況考慮。 參與聯署的社福界議員邵家臻指，他在7月24日至9月4日期間共申請了9次公務探訪被拒，及至10月終於有申請被採納，惟他申請分兩次探望4個女囚友及三個男囚友，結果當局安排他分別3個日子、4段時間分別探監，質疑為增加探監的成本，令他知難而退。

聯署由社福界立法會議員邵家臻發起。（梁鵬戚攝/資料圖片）

立法會議員毛孟靜斥懲教署的投訴不盡不實，將所有問題歸究疫情，她連續數次申請探訪羅湖懲教所內受情緒問題困擾的囚友，但懲教署「沒好氣」地回應指囚友沒有自殘，著她確認是否仍具備確切公務探訪需要。

工黨立法會議員張超雄不滿公務探訪安排不一致，他留意到有律師、紀律部隊人士可用房間，惟只有議員受疫情影響不獲用房間。張同意疫情要關注，不要反對作更多防疫措施，又指房內亦已加設膠板阻擋飛沬。他強調，不希望懲教署將議員視作低一等。

尹兆堅容政府的回答明顯是自打嘴巴。他指出，以邵家臻的例子可見，將議員的探訪時段拆開，反而令探訪者來回多次增加人流，風險更高。他指懲教署明顯堆砌理由，針對議員的公務採訪用兩套準則。

懲教署否認有關批評，指議員如有必要進行公務探訪，仍可向署方提出申請，處方按個別情況考慮。