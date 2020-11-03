逾百議員投訴公務探訪遭阻撓　懲教署指不符事實：仍可向署方申請

19名民主派立法會議員及125名民主派區議員早前聯署，投訴懲教署以疫情為由，阻撓他們申請公務探訪，有礙議員執行公職，剝削在囚人士向議員求助的權利。 懲教署今天（3日）回應指，面對7月疫情漸趨嚴峻，署方決定暫停所有於公務探訪室內進行非緊急情況之公務探訪，公務探訪人士如有必要進行公務探訪，仍可向署方提出申請，署方會按個別情況作出考慮。署方指，獲批的公務探訪會安排於防疫措施較佳的「親友探訪室」進行，稱議員不斷強調署方暫停所有公務探訪的說法，明顯與事實不符。

聯署由社福界立法會議員邵家臻發起。（梁鵬戚攝/資料圖片）

懲教：不會貿然取消所有相關安排



聯署由社福界立法會議員邵家臻發起，信中提到，在疫情緩和的情况下，政府已多次放寬多項防疫措施，以作防疫抗疫和日常生活的平衡，惟懲教署仍沒有檢視和調整暫停公務探訪的决定，令在因人士向議員求助的個案不斷累積，重申疫情之下需保障在因人士及懲教職員的健康，也須平衡公職人員執行職務的公權力和在囚人士見議員申訴的權利。

民主派提出三點要求，包括要求懲教署跟隨政府放寬防疫措施，盡快恢復各院所的公務探訪安排；若懲教署不能立刻恢復公務探訪的申請，也請為恢復公務探訪訂出客觀標準，例如疫情緩和至什麼程度，才會恢復公務探訪的申請；及批評懲教署多次未有詢問議員就重新調配公務探訪的時間，增加公務探訪的成本。

懲教署今天回應指，面對7月疫情漸趨嚴峻，署方決定暫停所有於公務探訪室內進行非緊急情況之公務探訪，公務探訪人士如有必要進行公務探訪，仍可向署方提出申請，署方會按個別情況作出考慮。署方指，獲批的公務探訪會安排於防疫措施較佳的「親友探訪室」進行，稱議員不斷強調署方暫停所有公務探訪的說法，明顯與事實不符。

署方又指，除親友探訪或公務探訪外，在囚人士亦可隨時透過書信與外間通訊，亦可從多個投訴途徑作出申訴。署方強調，防疫是現階段懲教署的一個重中之重的工作。面對現時疫情反覆，署方不會貿然取消所有相關安排，但署方會密切留意疫情發展，適時作出相應的調節。