毛孟靜丈夫寓所涉僭建　「803基金」就屋宇署未執法提司法覆核

由前特首梁振英創立的「803基金」今日（4日）入稟高等法院，就屋宇署至今未有處理立法會議員毛孟靜住所僭建申請司法覆核，要求法庭頒令將個案發還屋宇署，並須根據法庭裁決作出判斷，或由法庭直接下令屋宇署按法例採取執法行動。 毛孟靜丈夫持有的淺水灣道98號寓所，於2010年被傳媒揭發，核准圖則上的「開敞式車房」被加建圍封牆、窗戶和門戶。前年律政司司長鄭若驊爆出僭建風波，毛孟靜僭建一事再被媒體翻出，並發現有關僭建物仍未還原，毛孟靜則表示買入時該房間已非車房，屋宇署亦未有發出清拆令。

毛孟靜丈夫持有淺水灣道98號寓所。（Google街景截圖）

根據入稟狀，「803基金」為是次司法覆核的申請人，答辯人則是屋宇署署長，而涉事單位業主、毛孟靜丈夫被列為與訟相關利害人士。入稟狀指出，本案涉事單位為淺水灣道98號地庫的兩個停車位，根據屋宇署1954年批出的圖則，該兩個停車位只可用作泊車用途。該車位卻早於2010年9月被揭發遭圍封成室內空間，用作居住用途。署方除了於2018年1月去信要求業主自願還原外，並未有執法工作。

有傳媒引述消息指，「803基金」今年先後兩次委託律師，去信屋宇署要求採取執法行動，署方回信中重申會以「風險為本」方式去決定執法優次，而該署最近再次巡查後確認未有對生命、財產構成即時危險，或對市民健康或環境構成滋擾。

「803基金」質疑署方偏離一貫執法政策，雖然行政機關有廣泛酌情權處理政策事宜，但認為署方是次做法超越法律賦予的權力範圍。

毛孟靜回覆查詢時表示，未有空查閱是否收到有關文件。