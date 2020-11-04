林鄭訪京會見商務部、科技部、民航局領導　討論支持香港經濟措施

行政長官林鄭月娥今日（11月4日）訪問北京，分別與國家商務部、科學技術部（科技部）及民用航空局（民航局）領導會面，討論中央支持香港經濟的措施。 同行官員包括運輸及房屋局局長陳帆、食物及衞生局局長陳肇始、創新及科技局局長薛永恒、政制及內地事務局局長曾國衞、財經事務及庫務局局長許正宇和行政長官辦公室主任陳國基。

林鄭早上與商務部部長鍾山會面，希望商務部支持香港企業，在國家推進以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局下，進一步把握內地市場的商機。

林鄭下午與科技部部長王志剛會面，探討在深圳的深港科技創新合作區內進一步深化合作，期望科技部給予支持。

之後林鄭再與民航局局長馮正霖會面時說，新冠肺炎疫情令航空業大受打擊，但香港會保留實力，以期在民航局支持下，繼續致力鞏固提升其國際航空樞紐地位，並希望在粵港澳大灣區世界級機場群建設中擔當重要角色，為大灣區的客流和貨流帶來新發展機遇和動力，提升大灣區的國際競爭力。她又希望香港國際機場與大灣區內的機場加強合作，並在區內擴展貨物及旅客的多式聯運。

從政府新聞處圖片所見，林鄭等人與局長開會時，中聯辦主任駱惠寧亦在場。