林鄭：訪京爭取無須14天零個案下通關　目標本月25日發表施政報告

特首林鄭月娥今日（11月3日）下午啟程到訪北京，與中央部委商討惠港政策，運輸及房屋局局長陳帆、食物及衞生局局長陳肇始、創新及科技局局長薛永恒等6名官員隨行。 林鄭今早出席行政會議前見記者期間，提到訪京行程將會談及融入國家發展大局、大灣區建設、港深兩地深度合作等議題，具體政策範疇會包括金融、航空、科技等，並會爭取毋須本地疫症連續14天零個案下，亦可免檢疫通關。她又調，現時目標仍然是在今月內發表施政報告，初步希望在11月25日宣讀。

「清零」有難度 會向中央說明香港有特殊地方

林鄭月娥表示，今日約下午1時將會離港經深圳上京，形容今次行程相當豐富，由周三到周五傍晚離開期間，會與4至6個部委會面，商討她所提出、支持香港經濟的措施，期間會提到香港最新經濟情況，討論香港如何融入國家發展大局、十四五規劃、大灣區、港深兩地的深度合作等，以及何時可恢復兩地人員往來。周五完成訪京行程後，團隊將會於當晚前往廣州，翌日會分別會見廣東省領導，以及同日下午會見深圳市領導。

林鄭指出，目前對於兩地通關的健康碼，技術上已經準備就緒，檢測降低收費亦取得一定成效，但最重要的都是本地疫情受控。她指要完全一段時間內沒有新個案，有一定難度，這點她會和中央深入討論，會爭取無須本地零個案之下也可通關，亦會向中央說明香港有特殊地方。

她提到，上星期至今疫症情況相約，有6宗本地個案，3宗源頭不明，有機會引發一些小型群組，這些情況不論本地人、內地和海外也會關注到。林鄭再次呼籲為了盡早回復正常社交活動和盡快通關以增加經濟動力，市民需堅持、支持社交距離，避免不必要聚集，讓政府可穩妥控制疫情，支持爭取通關和更多旅遊氣泡。

▼6名隨行訪京官員▼

目標仍是今月內發表施政報告

被問到訪京具體商談的細節，林鄭表示，通過5位隨行的局長，公眾相信已大約想像到涉及的政策範疇，包括香港作為金融中心、金融互聯互通、國際創科、航空樞紐等方面。另外，食衞局局長陳肇始將會與國家衞健委見面交代目前疫情情況，亦會討論與與經濟相關問題；陳肇始此前也到過廣州了解國家對中醫藥發展策略，而香港中醫藥發展都相當有「厎子」，因此相信在這方面都可爭取合作。

至於會與哪些部委、會否與中央最高領導層會面，林鄭稱這類會面一般不會事先透露，待會面日子確定後才會向外界公布。

記者問及《施政報告》會否進一步延遲，林鄭強調現時目標仍然是今月內發表，初步希望在11月25日宣讀。