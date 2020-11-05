美國大選｜袁彌昌：特朗普大勢已去　專家指不排除拖至12月

美國總統大選至今未有最終結果，不過自香港時間昨日（11月4日）下午起，民主黨候選人拜登受益於郵遞選票，現時稍為佔先；爭取連任的總統特朗普團隊揚言，郵遞選票出現嚴重的問題，已在多個州份入稟法院阻止點票工作或要求重新點票。 美國之音記者任敬揚今日（11月5日）在港台節目中表示，今次大選出現眾多技術問題，如郵遞票爭議、票數接近等，且涉及多個州份，情況比起具爭議性的2000年大選更為複雜，不排除拖延至12月或更後時間。時事評論員袁彌昌則認為，按目前資訊特朗普可算大勢已去，但他預期即使拜登上台，對華政策也不會變得軟弱。

▼香港政界人士看美國大選▼

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任敬揚：比2000年大選更複雜

任敬揚表示，目前多個州份都未有最終結果，其中在賓夕法尼亞州，據報現時有多達100萬張郵遞選票未點算。特朗普團隊現時已分別以無法派出觀察員為由，要求賓夕法尼亞州和密歇根州停止點票。其中在賓夕法尼亞州，特朗普進一步指控有部分選票於截止時間後才送到點票中心，不符當地規定。在另一個被後來居上的州份威斯康辛州，特朗普亦要求重新點票。至於內華達州、喬治亞州和北卡羅萊納州，現時仍未有明確的點票結果，相信部分州份最快香港時間明日，才會有公布。

談到今次大選的觀察，任敬揚提到特朗普本身在密歇根州有一定幅度的領先，但自郵遞選票出現後急轉直下；部分州份拜登雖然領前，但相差不足1個百分點。因此他預計，即使有結果公布，不少州份都會有重新點票、法律訴訟等程序要處理，可能要拖上數個星期。

2000年美國大選，共和黨喬治布殊與民主黨戈爾在勝負關鍵佛羅里達州爭持激烈，選後因「懸孔票」（hanging chad）等技術問題鬧上法院，最終在12月中旬，聯邦最高法院叫停重新點票工作，喬治布殊以537票之差贏得該州並入主白宮。今次選舉，會否重蹈20年前的覆轍，拖延一個月懸而未決？

任敬揚認為，今次的情況比2000年更複雜，涉及多個州份，且技術枝節問題更多，處理起來一定比上一次更複雜。不過根據當地大選時間表，12月8日前需要解決所有爭端，12月14日各州選舉人就要召開會議、象徵式投票，如果到時候仍未處理完成會如何？任敬揚表示這情況過往從未發生，難以預計會發展成怎樣。

袁彌昌提到，不相信拜登上台後對華會變得太軟弱。（資料圖片／黃寶瑩攝）

袁彌昌：料拜登對華政策人會軟弱

袁彌昌表示，由於沒有官方數字指有多少票仍未點算，所以昨日大家都只是猜測居多，不過以目前資訊看來，相信特朗普「大勢已去」，而特朗普昨日早早聲稱勝利，又嘗試叫停一些州份的點票，也被一些評論人認為不符民主原則。他指，從今次大選看到，美國人表現十分克制、有紀律，扭轉不少人一直以來對美國的印象，不過美國國內的城鄉矛盾仍十分嚴重，民主黨幾乎橫掃所有大城市，共和黨支持者則集中在郊外，情況漸趨兩極化，這也值得關注。

袁彌昌指，假設拜登順利上台，但現時局面民主黨同時控制參眾兩院的機會不大，未來一、兩年需要先整頓國內的問題，在科技、基建、教育、醫療等方面收拾好，修補政治撕裂，未必有太多心力可放在國際問題上。不過他不相信拜登對華會太軟弱，因為美國對華政策由友好轉為不友善，是始於奧巴馬時代，拜登身為當時的副總統，相信也是政策制訂者之一，相信會延續防止中國成為東亞地區霸權的方向，不過在貿易問題上，相信拜登的商量空間較大。

梁啟智：與預想分別不大

另一時事評論員梁啟智在商台節目中提到，開票過程與外界預期相差不遠，三大搖擺州份賓夕法尼亞州、威斯康辛州、密歇根州，大家都預計點票需時甚久，而開票過程有利特朗普，到郵遞選票到達後就會有利拜登，這也是可預期的事，因此與想像分別不大。他指，現時牌面上拜登勝算確實較大，但強調未完成點票前都不能斷言。

法律訴訟方面，梁啟智指「唔知有咩好告」，因郵遞選票在美國多年來行之有效，全部有條碼辯認人名、簽署核對作實；至於選票遲送達點票中心，但各州都有明確規定指什麼時候收到的票都會計算。他指，可能有讀者對美國大選具體過程不理解，就會有「造票」的觀感。至於重新點票，他指歷史上大多數的重新點票都無法翻盤。

梁啟智又指，留意到香港有部分人希望特朗普勝選，認為情況可以理解，始終香港去年至今發生很多政治事件，一直盼望一些事情發生，美國大選容易成為大家情感上的投射，但不代表這些期望都是合理的，因特朗普也不一定做到自己的承諾，如美墨邊境圍牆。