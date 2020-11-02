美國大選｜香港政界想邊個當選？　建制派竟咁多人撐特朗普

美國大選明日（11月3日）完成投票，預料最快香港時間周三（4日）可知結果。作為目前全球最具影響力的國家，美國任何對華政策的改動，對中國、香港局勢都可能帶來明顯的影響，尤其香港經歷反修例風波後，已成為中美角力其中一個主戰場。因此今屆到底是現任總統特朗普於民調落後下逆勢連任，還是民主黨的前副總統拜登順利「坐正」，在本港也極受關注。 《香港01》記者聯絡眾多不同派別政界人士，了解他們對這場舉世矚目的選舉有何看法，以及較希望誰人當選。出乎意料地，在眾多願意表態的建制派人士之中，對華態度強硬的特朗普所獲得支持也不少，原因也相當一致，那就是建制派一直深惡痛絕的「攬炒」——不過是發生在美國身上。

▼建制、中間派人士對美國大選立場一覽（按圖觀看）▼

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建制派——意見紛紜 何君堯同某位候選人是「親戚」？

建制派方面，支持特朗普、拜登，或是兩人皆不支持的都有。不過大部分人都有一個共通點——認為如特朗普連任總統，美國的內政會更加紛亂。亦因如此，對華態度強硬的特朗普，在建制派中竟也有不少「支持者」。

謝偉俊提到，整個美國政壇對中國、對香港也有很大意見，政策上沒有太大分別，不過由於特朗普「比較討厭」、得罪人太多、「製造出很多問題」，如他連任，或有更多空間讓中國在國際舞台中「上位」；工聯會郭偉强指，特朗普如連任成功，美國就無法再掩飾一國獨大、白人優先等政治議程，讓其他國家對美國提高警惕；陸頌雄更認為，特朗普「胡亂出牌」，連任可「攬炒美國」，對中國和香港來說，有個「豬對手」相信會有利一點。

支持拜登的建制派中，以立法會議員何君堯的答案較為有趣。支持拜登的他，似乎一時之間忘記了民主黨副總統候選人賀錦麗的中文譯名，「總之都係姓何，我啲親戚。」他認為，拜登和賀錦麗在政治上較有作為，更值得期待。

今屆美國總統大選，被認為是近數十年來，將會影響香港最深遠的一次。（資料圖片/AP/Reuters）

石禮謙：選正特朗普就「抵你死啦！」

新民黨立法會議員容海恩則認為，拜登感覺上「中立」一點，並且似乎視俄羅斯而非中國為最大敵人，因此較傾向拜登。

容海恩的丈夫、屬中間派的袁彌昌也支持拜登，因其不喜歡特朗普的民粹主義操作。他又寄語港人，不要對特朗普有太大期望，因為特朗普立場實際上也是「左搖右擺」，去年8月一時又稱香港的社會事件「騷亂」（riots），一時又將香港納入中美貿易談判籌碼。

民建聯張國鈞則認為，美國視中國為競爭對手的情況不會變，但相對而言拜登比較會講道理，這對世界、對中國、對香港也是好事。

地產及建造界立法會議員石禮謙則提到，二者皆不支持，況且選總統是美國人的事。但他認為：「They deserve the leader they have chosen（他們值得擁有自己選擇的領袖）」又笑言：「如果繼續選特朗普咁嘅人做總統，只能說『抵佢哋死啦』！」

田北俊：拜登當選有利香港投資環境

立場淺藍的自由黨榮譽主席田北俊認為，拜登當選對於全世界都有好處，包括中國和香港。他認為拜登有政績，曾任前總統奧巴馬的副手，當時中美關係比較和諧的，美國在世界上也不會開口閉口說「美國優先」，若拜登坐正相信對中國、對香港都有好處，不會挑起這麼多矛盾。他又指，自己在本地和美國的商界朋友，都認為拜登當選後，對投資環境有利。

對於不少建制派人士認為特朗普連任可達致「美國大攬炒」，內政紛亂從而無暇顧及圍堵中國，田北俊並不認同。他認為，內政紛亂之下美國總統才更有動機在世界各地挑起火頭，讓矛盾由內部轉移到「外部勢力」身上。他認為，在和平的世界格局下，中國有足夠的空間繼續發展，最快在5至10年內，經濟規模、外交實力上可與美國比肩，科技、軍事上雖然未必能超越美國，但至少可大幅拉近距離。

▼民主派人士點睇美國大選（按圖觀看）▼

民主派——僅少數議員願表態 袁彌明：強硬對華香港才有救

民主派方面，多於半數現任立法會議員向記者表示沒有興趣表態。少數願意表達意見的議員中，民主黨林卓廷表示，據其和美國政界人士溝通所得，無論誰當總統相信對華的立場都會強硬。不過他相信如要在兩人之中比較，特朗普的態度會再強硬一點；教育界議員葉建源則沒有言明誰當選較好，而是從教育政策角度出發，引述當地教育雜誌《KAPPAN》一項權威調查指，美國選民對教育政策相當重視，而有53%受訪者認為特朗普任內教育政策做得不足。

前立法會議員區諾軒認為，中美經濟關係以往是互補，美國利用中國的廉價勞動力賺取利潤，但自中國發展高科技後，兩國之間出現根本性的變化，成為一種競爭的經濟關係，相當敏感。因此他認為，無論誰人當選，對華政策大方向都不會改變，他個人亦沒有支持誰。

人民力量前主席袁彌明則明言傾向特朗普當選，她認為「無論哪個黨執政，對華政策都是一樣」的說法是謊言，因拜登和中國的關係千絲萬縷，一些如封殺微信、要求世貿嚴格執行規則處罰中國等重大決定，相信拜登不會敢做，又反問「（前總統）奧巴馬做咗八年，有冇為香港講過一句說話？」她認為在當下的國際局勢中，「只有強硬對華政策香港先會有救」。

美國大選預料最快本港時間下周三可知結果。（AP）

本土派區議員：與特朗普「美國優先」理念相近

本土派油尖旺區議員李傲然則反映，今屆美國大選是本世紀以來，影響香港最多、最深遠的一次。他同樣認為不論誰人執政，美國總體對華政策都會偏向強硬，只不過特朗普自身感染新冠肺炎過後，或會有更大動力，對中國提高戒心。

李傲然指，如果有權選擇，會較傾向特朗普，因為特朗普主張「美國優先」、「讓美國再次強大」，不論內政外交政策，都是立足於美國本土利益，這理念與香港的本土派，實際上一脈相承。