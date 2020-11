美國大選｜香港政界想邊個當選？　建制派竟咁多人撐特朗普

美國大選明日(11月3日)完成投票,預料最快香港時間周三(4日)可知結果。作為目前全球最具影響力的國家,美國任何對華政策的改動,對中國、香港局勢都可能帶來明顯的影響,尤其香港經歷反修例風波後,已成為中美角力其中一個主戰場。因此今屆到底是現任總統特朗普於民調落後下逆勢連任,還是民主黨的前副總統拜登順利「坐正」,在本港也極受關注。 《香港01》記者聯絡眾多不同派別政界人士,了解他們對這場舉世矚目的選舉有何看法,以及較希望誰人當選。出乎意料地,在眾多願意表態的建制派人士之中,對華態度強硬的特朗普所獲得支持也不少,原因也相當一致,那就是建制派一直深惡痛絕的「攬炒」——不過是發生在美國身上。

▼建制、中間派人士對美國大選立場一覽(按圖觀看)▼

+ 8 + 8 + 8

建制派——意見紛紜 何君堯同某位候選人是「親戚」?

建制派方面,支持特朗普、拜登,或是兩人皆不支持的都有。不過大部分人都有一個共通點——認為如特朗普連任總統,美國的內政會更加紛亂。亦因如此,對華態度強硬的特朗普,在建制派中竟也有不少「支持者」。

謝偉俊提到,整個美國政壇對中國、對香港也有很大意見,政策上沒有太大分別,不過由於特朗普「比較討厭」、得罪人太多、「製造出很多問題」,如他連任,或有更多空間讓中國在國際舞台中「上位」;工聯會郭偉强指,特朗普如連任成功,美國就無法再掩飾一國獨大、白人優先等政治議程,讓其他國家對美國提高警惕;陸頌雄更認為,特朗普「胡亂出牌」,連任可「攬炒美國」,對中國和香港來說,有個「豬對手」相信會有利一點。

支持拜登的建制派中,以立法會議員何君堯的答案較為有趣。支持拜登的他,似乎一時之間忘記了民主黨副總統候選人賀錦麗的中文譯名,「總之都係姓何,我啲親戚。」他認為,拜登和賀錦麗在政治上較有作為,更值得期待。

今屆美國總統大選,被認為是近數十年來,將會影響香港最深遠的一次。(資料圖片/AP/Reuters)

石禮謙:選正特朗普就「抵你死啦!」

新民黨立法會議員容海恩則認為,拜登感覺上「中立」一點,並且似乎視俄羅斯而非中國為最大敵人,因此較傾向拜登。

容海恩的丈夫、屬中間派的袁彌昌也支持拜登,因其不喜歡特朗普的民粹主義操作。他又寄語港人,不要對特朗普有太大期望,因為特朗普立場實際上也是「左搖右擺」,去年8月一時又稱香港的社會事件「騷亂」(riots),一時又將香港納入中美貿易談判籌碼。

民建聯張國鈞則認為,美國視中國為競爭對手的情況不會變,但相對而言拜登比較會講道理,這對世界、對中國、對香港也是好事。

地產及建造界立法會議員石禮謙則提到,二者皆不支持,況且選總統是美國人的事。但他認為:「They deserve the leader they have chosen(他們值得擁有自己選擇的領袖)」又笑言:「如果繼續選特朗普咁嘅人做總統,只能說『抵佢哋死啦』!」

田北俊:拜登當選有利香港投資環境

立場淺藍的自由黨榮譽主席田北俊認為,拜登當選對於全世界都有好處,包括中國和香港。他認為拜登有政績,曾任前總統奧巴馬的副手,當時中美關係比較和諧的,美國在世界上也不會開口閉口說「美國優先」,若拜登坐正相信對中國、對香港都有好處,不會挑起這麼多矛盾。他又指,自己在本地和美國的商界朋友,都認為拜登當選後,對投資環境有利。

對於不少建制派人士認為特朗普連任可達致「美國大攬炒」,內政紛亂從而無暇顧及圍堵中國,田北俊並不認同。他認為,內政紛亂之下美國總統才更有動機在世界各地挑起火頭,讓矛盾由內部轉移到「外部勢力」身上。他認為,在和平的世界格局下,中國有足夠的空間繼續發展,最快在5至10年內,經濟規模、外交實力上可與美國比肩,科技、軍事上雖然未必能超越美國,但至少可大幅拉近距離。

▼民主派人士點睇美國大選(按圖觀看)▼

民主派——僅少數議員願表態 袁彌明:強硬對華香港才有救

民主派方面,多於半數現任立法會議員向記者表示沒有興趣表態。少數願意表達意見的議員中,民主黨林卓廷表示,據其和美國政界人士溝通所得,無論誰當總統相信對華的立場都會強硬。不過他相信如要在兩人之中比較,特朗普的態度會再強硬一點;教育界議員葉建源則沒有言明誰當選較好,而是從教育政策角度出發,引述當地教育雜誌《KAPPAN》一項權威調查指,美國選民對教育政策相當重視,而有53%受訪者認為特朗普任內教育政策做得不足。

前立法會議員區諾軒認為,中美經濟關係以往是互補,美國利用中國的廉價勞動力賺取利潤,但自中國發展高科技後,兩國之間出現根本性的變化,成為一種競爭的經濟關係,相當敏感。因此他認為,無論誰人當選,對華政策大方向都不會改變,他個人亦沒有支持誰。

人民力量前主席袁彌明則明言傾向特朗普當選,她認為「無論哪個黨執政,對華政策都是一樣」的說法是謊言,因拜登和中國的關係千絲萬縷,一些如封殺微信、要求世貿嚴格執行規則處罰中國等重大決定,相信拜登不會敢做,又反問「(前總統)奧巴馬做咗八年,有冇為香港講過一句說話?」她認為在當下的國際局勢中,「只有強硬對華政策香港先會有救」。

美國大選預料最快本港時間下周三可知結果。(AP)

本土派區議員:與特朗普「美國優先」理念相近

本土派油尖旺區議員李傲然則反映,今屆美國大選是本世紀以來,影響香港最多、最深遠的一次。他同樣認為不論誰人執政,美國總體對華政策都會偏向強硬,只不過特朗普自身感染新冠肺炎過後,或會有更大動力,對中國提高戒心。

李傲然指,如果有權選擇,會較傾向特朗普,因為特朗普主張「美國優先」、「讓美國再次強大」,不論內政外交政策,都是立足於美國本土利益,這理念與香港的本土派,實際上一脈相承。