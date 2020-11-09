政壇查家宅｜深入湯家驊大埔5千呎別墅　細訴與譚詠麟夾Band歲月

新冠肺炎疫情期間，留家抗疫成為日常，不少娛樂圈藝人的豪宅因而「意外曝光」，但政界人物的「安樂窩」卻甚少展露在鏡頭之前。政情新系列《政壇查家宅》，特意走訪政界中人大宅，為大家揭開他們鮮為人知的一面。 系列首集，記者拜訪行政會議成員、資深大律師湯家驊位於大埔康樂園的5千呎別墅。平日雄辯滔滔的湯家驊，原來亦有「文青」一面，家中收藏大量畫作、瓷偶，彷如小型展覽館。這名與政壇關係密不可分的大狀，年輕時更是一名電子琴好手，曾在機緣巧合下更認識了譚詠麟，一起組成Galaxy樂隊。 事隔多年，湯家驊再次拿起結他，唱出許冠傑名曲《鐵塔凌雲》：「自由神像，在遠方迷霧.....」，如果時光倒流，湯家驊沒選擇到英國攻讀法律，今日的「溫拿五子」，又會否有他的身影？

湯家驊位於大埔康樂園的別墅面積達5千呎。（歐嘉樂攝）

Lladro瓷偶藏量全港之冠

時光機回到1980年代，當時25歲的湯家驊自英國修畢法律回流香港後，與妻子先買入位於北角的物業，其後在偶然機會下，得知許冠傑正出售位於西貢相思灣的村屋，由於兩人是朋友，許答應以24萬元平價「割愛」，「一住就住了十幾年」。及後應妻子要求，兩人遷至大埔康樂園大宅，並居住至今。

甫踏進湯家驊大宅，記者即被大型盆景、錦鯉池所吸引，湯家驊說，自80年起入住已有養錦鯉，他喜歡閒時欣賞盆景，尋找片刻寧靜。再走進屋內，大宅幾乎被中外名畫、藝術品所包圍，他笑言家中幾乎沒有一幅「乾淨」的牆壁，皆因掛滿大大小小的畫作，藏量之多，令人猶如置身藝術館。

走進飯廳，數十個一字排開的瓷偶公仔瞬即吸引了記者的眼球，原來是西班牙品牌Lladro的出品。湯家驊說，妻子鍾情此系列瓷偶，家中藏品數量相信是全港之冠，又透露西班牙廠方曾多次表示希望到訪家中拍攝藏品，但因兩人不欲過分高調而婉拒。

湯宅收藏大量Lladro瓷偶。（歐嘉樂攝）

花園逾千呎 疫情期間散步當出街

要談到湯家驊的「最愛」，相信非屋外的逾千呎花園莫屬。與湯家驊一樣，這個花園一樣受爭議：事源花園在買入時原有一個小泳池，但後來被揭發原來是僭建項目，湯家驊當時為釋除疑慮，即填為平地。現時花園種滿大小植物，更有兩棵茂盛大樹，湯家驊笑言，碰巧疫情期間不能外出，兩口子為了呼吸新鮮空氣，「到花園走兩個圈就當出了街」。

隨著兒子在婚後搬離大宅，現時伴隨兩口子的除了傭工，還有雪橇犬Arrow。Arrow由湯家驊在「庇護之家」領養回家，他形容與Arrow一見如故，「帶牠出外散步時又很痴我，所以決定要領牠回家」。湯家驊是愛狗之人，自在英國回港後就有養狗，從不間斷，他說喜歡養大狗多於小狗，在鏡頭前表現活躍、跳跳紮的Arrow，是他現時唯一愛犬。

湯家驊為記者彈唱多首金曲，包括《鐵塔凌雲》。（歐嘉樂攝）

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放下結他​的無奈 法律與娛樂圈「二揀一」

記者眼前這位資深大律師，從政生涯峰迴路轉，從有份創立公民黨到心灰意冷，之後另起爐灶成立走中間路線的「民主思路」，再於4年前加入行政會議，成為林鄭智囊，與政壇關係密不可分。可是沒太多人知道，湯家驊也曾是樂壇一分子，在中學時期曾與譚詠麟「夾band」，擔任電子琴手，「灣仔酒吧同尖沙咀夜總會，我幾乎都彈過晒」。

自言熱愛音樂的湯家驊，為何會與譚詠麟「邂逅」？他憶述，在一次筲箕灣的表演中，「阿麟」邀約他一齊「夾band」，兩人一拍即合，合組Galaxy樂隊，但兩年後拆夥，譚詠麟與陳友、彭健新等合組溫拿樂隊的前身Loosers。而湯家驊在大學教授勸勉下，要在法律與娛樂事業之間「二揀一」，他最終無奈選擇放下電子琴，走上修讀法律學的漫長道路。

年屆古稀，湯家驊應記者要求，在鏡頭前重拾已放下多年的結他，即使聲線已不復當年，但技巧依然純熟：「每一個晚上，我將會遠望，無涯星海點點星光......」。回頭一看，倘他當年選擇踏上歌手之路，今日在娛樂版出現的「湯家驊」，又會否如撐警的「譚校長」一樣，注定成為爭議人物？

湯宅飯廳（歐嘉樂攝）

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