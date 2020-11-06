FB發文撐特朗普後專頁被封　阮民安上訴要求解封

美國總統大選至今仍未分出勝負，不少港人同樣關注這次選舉。多次參與反修例運動的藝人阮民安，日前在facebook專頁發布支持特朗普的言論，惟專頁其後遭facebook封鎖，現時在facebook未能找到「阮民安- Tommy」的專頁。 阮民安其後在後備專頁發帖文表示，「好多人都撐Trump，但就係要Block我個Page！」他強調已經向facebook提出上訴，希望可以早日解封。

阮民安上載涉事帖文的截圖，他在帖文表示，「賓州不嬲都咁重要...尤其是識搖擺嗰啲」、「Trump一定要贏呀，我想請手足食漢堡包呀～繼續集氣！」其後另一張截圖顯示，Facebook取消發布阮民安的專頁，並指他違反《社群守則》，強調不允許有「血腥暴力、仇恨言論、騷擾或欺凌、裸露、性行為和性剝削」。

現時在facebook仍未能搜索到「阮民安- Tommy」專頁，阮民安其後轉用後備專頁，繼續發帖文呼籲大家要繼續支持特朗普，「你越唔俾我地講，我地越係要繼續講！」

特朗普稱選舉舞弊 多家電視台指言論失實中斷直播

類似的情況在美國亦有出現，特朗普今（6日）在白宮發表講話稱，如果點算合法選票，他會輕鬆獲勝，又指控選舉有舞弊，但多間美國電視台，包括美國廣播公司（ABC）、美國全國廣播公司（NBC）和哥倫比亞廣播公司（CBS）等認為他的言論失實，直接中斷直播。