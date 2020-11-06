美國大選 | 特朗普再稱選舉舞弊　多家電視台指言論失實中斷直播

2020年美國大選（US Election）多州繼續點票工作，共和黨候選人、現任總統特朗普（Donald Trump）11月5日下午在白宮發表講話稱，如果點算合法選票，他會輕鬆獲勝，又指控選舉有舞弊。但特朗普這次講話鬧出小插曲，多間美國電視台認為他的言論失實，直接中斷直播。

特朗普在講話宣稱選舉存在欺詐，他認為自己在許多州領先拜登，取得「決定性的勝利」，再一次重申「郵寄選票帶來欺詐，拜登方竊取勝利」，並表示一些州的選舉人票歸屬「最終需要法官來裁定。」

在他講話過程中，包括美國廣播公司（ABC）、美國全國廣播公司（NBC）和哥倫比亞廣播公司（CBS）在內的多家美國電視台，直接中斷直播。

NBC晚間新聞主播霍爾特（Lester Holt）向觀眾稱「我們要在這裏中斷，因為總統說了一些錯誤的指控。」ABC主播繆爾（David Muir）也表示「這裏有很多待解開的事實檢查。」

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特朗普當時宣稱「如果只清點『合法選票』，我可以輕鬆獲得勝利，但如果清點『不合法選票』，他們可以從我這裏竊取這場選舉。」他又表示贊成「停止清點那些遲到的選票。」

特朗普表示「最終一定會弄清楚的，我希望是盡快，但應該要經歷一個過程，一個司法過程。我宣吿在某些州的勝利，他也這麼做，我們都可以這麼做，但我覺得最終需要法官來裁定。」

特朗普發表講話後立刻離開房間，沒有接受任何記者的提問。

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《國會山報》（The Hill）評論稱，特朗普的這份講話，主要是在讀一份冗長的聲明，但與此同時，拜登正在迫近勝選門檻的270張選舉人票，讓特朗普在白宮的時間劃上句號。

在11月3日投票剛剛結束時，特朗普就曾發表演說稱自己勝選，又稱他已在佛羅里達州、俄亥俄州、德州等多個州份勝出，並將會贏得賓夕凡尼亞州、威斯康辛州和密歇根州。特朗普說：「老實說，我們已經贏了這場選舉。」

截至11月5日晚8時，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）拿下威斯康辛州和密歇根州等關鍵搖擺州，目前在選舉人票領先特朗普。

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