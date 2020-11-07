美國大選｜李卓人撐拜登遭網民圍攻　湯家驊批特朗普不尊重民主

美國大選（US election）點票仍在進行中，但美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）已被外界視為將會勝選。香港政界人士對兩位候選人本各有心水，其中前工黨立法會議員李卓人日前在Facebook連發數帖，表明支持拜登，他說「如果我們指控拜登/民主黨係非法奪權，冇合法性，咁未來我們點叫非法當選總統支持香港？」 但李卓人的帖文隨即遭特朗普的「粉絲」圍攻，網民紛紛留言攻擊他，有人批評「知你幕後老闆係美國民主黨啦」，亦有人指「香港民主派已經參與緊一個市民覺得係非法嘅立法會」。

李卓人另一Facebook帖文是有關選舉舞弊，他指出，「如果有舞弊，點解共和黨唔出聲？有舞弊，點解民主黨贏唔到參議院大多數？」但這帖文同樣遭網民留言攻擊，有人諷刺他，「你講到自己有份點票咁，你又知沒舞弊？你做左聯邦法院法官呀？」、「成日偏幫民主黨，唔怪得知泛民咁多年來都連繫唔到共和黨。」

另外，行會成員湯家驊在Facebook批評特朗普。他說，「特朗普除了大話連篇外，亦可能是美國有史以來最不尊重民主原則的總統，連共和黨的資深黨友也與他劃清界線，這從特朗普的家人公開抱怨不獲得共和黨死撐可見一班」。

湯家驊又指，「他（特朗普）最擅長以毫無根據的口號代替事實，這點在香港他有不少支持者甚至可算是『高足』。你可有留意到在香港每天把民主法治掛在口邊的人，就特朗普的言行一直不發一言？」