美國大選｜學者：或由最高法院解決爭議　劉夢熊料中美關係緩和

多間美國傳媒報道民主黨參選人拜登已勝出總統選舉，前全國政協前委員劉夢熊指，選舉到現階段仍然充滿變數，司法程序會否推翻目前結果仍難判斷。他估計若拜登上任總統，中美關係會有和緩契機，因拜登較為重視其餘盟國與中國的經濟關係。 浸大政治及國際關係學系副教授陳家洛認為，目前美國民情傾向對中國有偏見，因此不應幼稚估計拜登會遁從傳統民主黨作風，與中國迅速修好。

多間美國傳媒報道拜登勝出大選。他其後發表全國講話，宣布當選美國總統。(資料圖片)

美國大選已結束投票，民主黨參選人拜登奪得超過270張選舉人票，並已發表勝利宣言，但爭取連任的總統特朗普不承認落敗，並正循法律途徑挑戰大選結果。

劉夢熊認為，選舉過程有否牽涉舞弊，司法程序會否推翻結果仍然是空前的憲政危機，而即使現在民眾投票的階段結束，未來仍有待538位選舉人投票，鑒於過去曾發生過選舉人背叛州立場的事例，因此目前仍然不知鹿死誰手。

劉認為，如果拜登順利接任，中美關係會有和緩契機，他指在過去特朗普時代，特朗普曾形容中國對美國來說，是「世代威脅」，但拜登則曾說過，對美國最大威脅的是俄羅斯，中國只是「競爭對手」。他估計拜登會承傳前總統奧巴馬及克林頓沿用的政策，不會採取「極限施壓」。他認為拜登日後會較重視盟國的想法，因很多盟國和中國有經濟上的牽連，而矽谷及華爾街也渴求中國市場，拜登的想法亦代表了他們的利益。

陳家洛：拜登不可能快速改變對華態度

陳家洛認為，面對疫情，特朗普的選舉表現相當好，並且成功動員到之前無法動員的選票，即使輸仍然是雖敗猶榮，他指目前選舉的爭坳，不排除會去到最高法院，但其中一個關鍵，除了特朗普不認輸外，打官司的花費亦是一個考慮，共和黨金主及其他元老，不一定會繼續在政治上支持他繼續在此方面消耗。

就拜登上場後的中美關係，他指儘管拜登是傳統民主黨，擁抱全球化等綱領，但經過4年洗禮，美國民情近7成對中國有偏見，拜登亦不可能幼稚地沿用傳統論述快速改變對華態度。但重返特朗普時代退出的國際舞台，回應盟友對美國的訴求，會是第一步。

國際政治學者袁彌昌認為，在美國穩實的政治架構下，即使總統職位一時三刻未能定奪，亦不會影響運作。他評估拜登並非熱衷玩弄意識形態的人，之前提及要整頓疫情、經濟、氣候變化、種族問題，亦沒強調中美關係的問題。他指拜登上任後，其中一個優勢是，除非國內有明顯壓力，否則可以先沿用特朗普做法，待整頓國內問題後，方逐步用回自己的那套方法。

投資公司行政總裁譚新強認為，特朗普現階段翻盤機會渺茫，州分決定難以改變，他又認為中方過去一直不希望和美國惡鬥，期望中美關係會隨拜登上場改善。