美國大選｜袁彌昌：人權法案日後料少制裁多關注　港議題已不迫切

美國大選明朗化，民主黨參選人拜登已發表勝利宣言，外界關注其對華政策方向。本港政治學者袁彌昌表示，中美關係有兩個關鍵，包括要求中國在國際層面守規矩，以及重視競爭關係，而競爭對手並非敵人，故此拜登在國際方面不會不按常理出牌，暫時會繼續與中國針鋒相對，但會保持共存局面。 至於對香港影響，袁彌昌相信，《香港人權與民主法案》日後會「少制裁，多關注」，已被制裁的官員應該已成定局，但香港問題已沒有迫切理由處理。至於「香港制造」的標籤風波，袁認為拜登尊重多邊主義，料日後會「有數講」，相信中國只要負責任經營，問題可以解決。

多間美國傳媒推算拜登勝出大選，他發表全國講話，宣布當選美國總統。(資料圖片)

袁彌昌指，他不特別同意香港應全面投入大灣區，並與西方愈來愈疏離的方向。他稱，特朗普之前對香港愈攻擊，代表香港的國際地位愈特別，因香港有不少美國的利益存在，可作經濟緩衝區，成為阻中美全面戰爭及全面脫歐的角色，並吸引外資投資國內，相信這個定位日後會愈來愈多明顯。

至於本港對美國總統大選的關注，袁彌昌解釋，港人經過去年反修例風波後需要有所宣洩，不少人都期望特朗普繼續對抗中國，在日常聊天亦有人視之為表態，有人認為支持拜登即支持中國。

中美關係在拜登上台後會如何發展，各方難言樂觀。（AP）

袁彌昌料拜登尊重一個中國 人權問題多發聲

袁又分析，民主黨在參議院落空，施政方面料不會太暢順，要花較多精力處理國內問題，而本來不少人期望拜登重新聯結美國盟友的工作，料不會那麼快完成。兩岸局勢方面，袁相信拜登希望兩岸緩和，可繼續用特朗普有用的政策，加上微調，相信他會更重視「一個中國」的政策，盡量尊重協定。

不過在人權問題方面，袁指，拜登作為自由派相當看重，而新彊、西藏一向是民主黨熱炒的議題，料美國未來會「多關注」，但不代表有很多實際行動。

在美國本土上，袁彌昌相信，拜登已取得270張選舉人票相當關鍵，令美國國民亦認為選舉已塵埃落定，料只要沒有太多暴力應沒有問題。他預料，拜登日常的發言包括提到撕裂、疫情、經濟等，相信美國疫情與特朗普曾用不科學的方法防疫有關，故拜登只要解決疫情，便可重點處理經濟。

今次選舉有幾個搖擺州份都投票支持拜登，袁彌昌分析，原因是特朗普4年前曾保證會提供工作機會，但4年後做不到。