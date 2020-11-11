立法會．持續更新｜4民主派即時被DQ：光榮無悔　梁君彥暫停會議

全國人大常委會會議今日閉幕，表決通詔取消立法會議員資格框架的決定，港府隨即宣布DQ 4名民主派議員，包括楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒、梁繼昌即時喪失議員資格 立法會主席梁君彥指，由於政府給予他一封公函，加上全國人大常委會亦有公布，立法會大會需要暫停會議，處理有關事項。

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郭榮鏗：只有光榮 絕無後悔

【14:00】立法會主席梁君彥於下午1時宣布暫停會議。被即時取消立法會議員資格的公民黨楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及會計界梁繼昌，緩步走出會議廳見記者。

郭榮鏗憶述4月內會風波時，港澳中辦及中聯辦譴責並威脅要DQ自己，自言當時已認為能與港人一同捍衛民主核心價值，即使被褫奪資格，亦只有光榮，絕無後悔。他又感謝一直支持自己的香港人及法律界，在大是大非前團結並支持自己，並對如家人般的同事共事8年感到榮幸。

梁繼昌指，今日可以形容為傷感、黑暗的日子，亦是對他而言光榮的日子。他指，自己過去八年為香港盡心盡力維護立法會的尊嚴，及爭取民主、公義，他光榮及無奈地引退。他指4人都是專業人士，放棄自己時間、工作，為香港未來爭取民主、法治，可惜到了今日此時此刻，對於《基本法》及「一國兩制」還剩幾多，他認為已經接近沒有。

梁表示，過去8年光榮地服務香港市民及業界，感謝傳媒、立法同事、家人、議辦同事等各方支持。香港並未死亡，因為相信香港人會繼續前仆後繼，繼續保護核心價值。

楊岳橋則指，4人之中以其資歷最淺，服務4年多，感謝過去數年支持、包括他及公民黨的人，感謝大家及傳媒界的照顧。楊強調，自己與其他同事一樣「無怨無恨」，未來繼續在自己的崗位為香港盡力，對未來的香港仍充滿盼望，因為有很多有勇氣的香港人、年輕人為香港盡心盡力。他相信未來日子絕不容易，亦不短暫，只能繼續保持永遠不滅信心，身為香港人只能繼續信任香港人的精神。他最後表示自己愛香港，亦為曾服務香港道謝。