垃圾徵費｜立會通過按原進度續審草案　許智峯出梁君彥辣招KO建制

審議垃圾徵費的《2018年廢物處置（都市固體廢物收費）（修訂）條例草案》委員會今年6月「胎死腹中」，不過隨著立會延任一年，內務委員會早前通過成立新法案委員會審議垃圾徵費。法案委員會今天（3日）召開首次會議，民主派「冧友」加入委員會成為大多數，會計界梁繼昌和民主黨許智峯分別當選正、副主席。選舉程序完結後，委員會討論按原進度繼續審議草案抑或重新討論。 民主派認為，委員會無需重新討論草案，因理據、法律意見已非常清晰。建制派普遍認為需重新由頭討論，自由黨邵家輝要求主持會議的副主席許智峯再諮詢法律顧問意見，許即引用立法會主席梁君彥的金句：「主席裁決不容辯論」，裁定毋須裁決法律意見，並馬上表決，最終委員會通過按原有進度繼續審議草案。

廖長江指出，這個法案委員會的組成與已停止運作的委員會完全不同，他上次因公務未能抽空參與，又認為若要他表決一些他無份審議的事項，對他不公平，因此要求委員會重新審議。（余俊亮攝）

建制要求再諮詢法律意見不果後離席

小組委員會在民主派佔大多數的情況下，梁繼昌成功以19票擊敗只得15票的自由黨易志明當選主席，許智峯則在無競爭下當選副主席。由於梁繼昌需出席議事規則委員會會議，會議交由許智峯主持。

公民黨譚文豪認為應按原進度繼續審議，又指內會已通過將主導權交由小組委員會，決定審議進度。教育界葉建源指，任何議員都可中途加入法案委員會，部分新委員應自行翻閱過去的審議進度，毋須重新討論。民主黨林卓廷亦認為應按原進度續議，形容是「邊度跌低，就邊度起番身。」

自由黨張宇人認為需再諮詢法律顧問意見，同時在美國有不少新專家報告關於垃圾徵費，認為委員會應重新審議。建制派「班長」廖長江指出，這個法案委員會的組成與已停止運作的委員會完全不同，他上次因公務未能抽空參與，又認為若要他表決一些他無份審議的事項，對他不公平，因此要求委員會重新審議。

邵家輝要求主持會議的副主席許智峯再諮詢法律顧問意見，許即引用立法會主席梁君彥的金句：「主席裁決不容辯論」，裁定毋須裁決法律意見，並馬上表決，最終建制派數名議員離席，委員會舉手通過按原有進度繼續審議草案。