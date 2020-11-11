人大DQ｜港府：楊岳橋、郭榮鏗等4人即時DQ　稍後刊憲人大決定

全國人大常委會就立法會議員資格問題作出決定，指議員因宣揚或者支持港獨主張、拒絕承認國家對香港擁有並行使主權、尋求外國或者境外勢力干預香港特別行政區事務或具有其他危害國家安全等行為，不符合擁護中華人民共和國香港特別行政區基本法、效忠中華人民共和國香港特別行政區的法定要求和條件，一經依法認定，即時喪失立法會議員的資格，相關決定，由香港特別行政區政府宣佈。 政府隨即發新聞稿表示，根據全國人大常委會作出有關決定，公民黨楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒和會計界梁繼昌即時喪失立法會議員資格。四人在原定九月立法會選舉中被褫奪資格。

政務司司長張建宗離開立法會時被記者追問，他稱如有最新發展會向公眾交代。行政長官林鄭月娥下午兩時半會在政府總部會見傳媒。

新華社報道，全國人民代表大會常務委員會作出關於香港特別行政區立法會議員資格問題的決定，包括：

一、香港特別行政區立法會議員，因宣揚或者支持「港獨」主張、拒絕承認國家對香港擁有並行使主權、尋求外國或者境外勢力干預香港特別行政區事務，或者具有其他危害國家安全等行為，不符合擁護中華人民共和國香港特別行政區基本法、效忠中華人民共和國香港特別行政區的法定要求和條件，一經依法認定，即時喪失立法會議員的資格。

二、本決定適用於在原定於2020年9月6日舉行的香港特別行政區第七屆立法會選舉提名期間，因上述情形被香港特別行政區依法裁定提名無效的第六屆立法會議員。今後參選或者出任立法會議員的，如遇有上述情形，均適用本決定。

三、依據上述規定喪失立法會議員資格的，由香港特別行政區政府宣佈。