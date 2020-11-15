人大DQ｜譚耀宗：反對派「鬧辭」牴觸參選資格　令人覺得挑戰中央

政府上周因應人大常委會的決定，刊憲宣布4名民主派立法會議員即時喪失資格，並觸發泛民議員總辭抗議。全國人大常委譚耀宗今日（15日）出席商台節目時提到，人大常委會並不是胡亂做決定或隨便運用權力，只是處理一些有必要、特區政府處理不了的問題。 對於民主派總辭行為，譚耀宗認為這些行為實際上是「鬧辭」，令人覺得是挑戰中央，個人認為與日後的參選資格有牴觸，但強調往後須由選舉主任按當時情況作決定。他期望立法會在未來大半年沒有反對派的日子，建制派能與政府妥善溝通，做一些有益市民、有益社會的事。

▼人大出手DQ四名議員 民主派宣布總辭▼

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否認違《聯合聲明》 指英國在港已無角色

譚耀宗表示，人大常委會今次決定，不單處理4名曾被選舉主任裁定提名無效的議員去留問題，亦釐清立法會議員資格問題，作為日後遇到同樣問題時的參考。他指，早在8月11日人大常委處理立法會延任的問題時，4名原先被DQ議員的去留問題都有一定討論，只不過最終未有處理，近日再討論相關議題時，由於議題較敏感，因此未有在開會前公布相關議程。

譚耀宗認為，人大常委會並非胡亂做決定或隨便運用權力，只是一些問題特區政府處理不到，只能交由人大常委會處理；港區國安法也是因為特區23年來處理不到，並搞出大亂局，中央才被迫出手。他期望日後政府盡快就《基本法》第104條，有關宣誓及效忠的條文進行本地立法。

對於一些歐美國家指控人大常委會決定違反《中英聯合聲明》，譚耀宗表示歐美往往有許多藉口干預香港事務，因為美國視中國為一個威脅，總會以香港、台灣、新疆、西藏等問題為由攻擊中國。對於英方指斥中國違反《中英聯合聲明》，譚耀宗認為說法無理，英國簽署聯合聲明、香港回歸中國後，在港已無角色。他反指，《基本法》實際上比聯合聲明有更多完善的發展，例如《中英聯合聲明》指明特首由「協商或選舉產生」，沒有指明怎麼選舉，如果根據英方的邏輯，那推動普選都是違反聯合聲明。

全國人大常委譚耀宗。（資料圖片）

批點算人數鐘聲煩厭 「返到屋企發夢都聽到」

民主派議員總辭後，除熱血公民鄭松泰及醫學界陳沛然外，議會只剩下建制派，譚耀宗表示建制派議員應與政府商討，在餘下約7個月任期先處理有利經濟民生事務，做有益於社會的事情，如現時當務之急是防疫抗疫。譚耀宗笑言，自己在立法會的年代也十分討厭點人數的鐘聲，「返到屋企發夢都聽到」，日後反對派不在，政府和建制派應好好利用這些時間。

譚耀宗又提到，過往聽過很多意見提到，有些政策特首、問責官員都想做，但公務員總是說「做唔到、唔夠時間」，他期望這些有穩定收入的公務員，往後要體會市民的困難。譚耀宗表示，香港過往面對不少問題時，總是被一些繁瑣的法定程序制肘，未能貼地應對市民的問題，期望日後會有變革。

譚耀宗出席節目後見記者期間被問到，是否擔心民主派總辭後立法會「人大化」，成為橡皮圖章。他表明不認同一些對人大的負面說法，認為人大是來自全國各地代表的機關，國家對於依法治國非常認真，反問有反對派人士凡事都反對，對政府、對市民是否一件有利的事。

至於總辭的人士日後可否參選，他建議參考港澳辦、中聯辦的聲明，指相關行為是「鬧辭」，令人覺得他們是「挑戰中央，反對人大常委會決定」，個人認為與參選資格有牴觸，當然最終要留待日後選舉主任按當時情況再作決定，現時不能下定論。