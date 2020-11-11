人大DQ│譚耀宗：失資格難再參選　唐英年支持為立會運作劃定底線

港府今（11日）按全國人大常委會決定DQ 4名民主派議員，全國人大常委譚耀宗受傳媒訪問時預料，曾被選舉主任認為不符合資格參選的議員，相信未來也較難合資格參選。 譚耀宗表示支持人大常委會決定，認為立法會議員應考慮自己的行為是否符合身份。若阻撓立法會正常工作，會否牴觸有關宣誓。至於人大常委因特區政府請求而做出決定，譚耀宗稱不知道是何時提請人大。

唐英年：助港恢復正常立法秩序 利經濟民生

全國政協常委唐英年表示，4位議員參選第七届立法會時，已被斷定不符合規則，故今次是由特首提請人大常委會作決定。身兼香港友好協進會會長的唐又指，該會支持人大常委會這項非常重要和及時的決定，這有效捍衛了基本法的尊嚴，為今後香港立法會運作劃定底線並立下規矩；此項決定有助香港恢復正常立法秩序，重啟經濟，重振民生。

基本法委員會副主任譚惠珠稱，所謂「依法認定」是違反誓言，她指目前香港法例，有權決定立法會議員資格的途徑有四個，包括議員參選時選舉主任可以決定是否有資格；議員上任就職時需由秘書處監督宣誓；在正常會期中違反誓言、獲三分之二議員表決通過後禠奪相關人士議席；以及被法庭判定違反《港區國安法》，都可被DQ。她指被DQ議員仍可要求申請選舉呈請及司法覆核，交由法院依法處理，並無繞過本港法庭，但她認為人大常委會作出決定後，法庭受理的機會較低。