澳門施政報告｜賀一誠宣布全民派錢一萬元　非永久居民派六千元

澳門行政長官賀一誠今天（16日）下午3時在澳門立法會發表《2021年財政年度施政報告》，賀上月已表明將會再全民派錢。《施政報告》提出多項惠民措施，其中現金分享計劃維持每名永久性居民派一萬元，非永久性居民派六千元，但未提及現金分享的派發方式及時間；央積金方面，澳門政府未有特別注資，但為合資格開戶居民的一萬元一次啟動金。

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賀一誠表示，今年是澳門特別行政區第五屆政府全面展開施政的開局之年，也是極為艱難且極不平凡的一年，經受了新冠肺炎疫情所帶來的前所未有的重大考驗。澳門經濟出現嚴重衰退，旅遊博彩業收益首當其衝而大幅度萎縮，各行各業亦深受影響，大中小企業都面對各種各樣的困難和挑戰，政府財政收入大幅下降，廣大居民就業和生活承受較大的壓力。

賀一誠表示，在2021年，面對新的形勢和任務，澳門將堅定踐行「一國兩制」、「澳人治澳」、高度自治的方針，堅決維護憲法和澳門基本法確定的特區憲制秩序，堅決維護中央對澳門特區的全面管治權，穩步推進特區各項建設，並將慎終如始，持續關注疫情發展變化，堅持不懈地做好疫情防控工作，抓緊抓實抓細，毫不放鬆，同時凝聚各界力量，強基固本，興商惠民，迎難而進，着力振興經濟，扶助中小企業，保障居民就業，穩定居民生活，盡快恢復經濟社會正常發展，切實促進經濟適度多元，推動公共行政改革，積極參與粵港澳大灣區建設，融入國家發展大局，努力開創特區發展新局面。