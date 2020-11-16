人大DQ｜曾鈺成嘲民主派發言質素欠佳　建制派非「奉旨」撐政府

政府上周因應人大常委會決定，撤銷4名民主派立法會議員的資格，觸發其餘15名民主派議員總辭抗議。立法會前主席曾鈺成今日（16日）接受民主黨前主席劉慧卿訪問期間提到，民主派離任後議會成為建制派「獨腳戲」，自然會有壓力做得好一點。他又慨嘆，過去4年議會花太多時間在政治爭拗、點人數上，期望往後議員的發言更有質素。

曾鈺成接受劉慧卿訪問，談到民主派總辭後香港的政局。（劉慧卿fb圖片）

認為「香港所有政黨都是反對黨」 建制派須拿出表現

曾鈺成表示，今屆立法會自10月延任後，花太多時間在點算法定人數上，認為民主派不應將流會的責任全部推在建制派身上，因為民主派亦有責任確保議會順暢進行，「你自己都走晒，仲話我哋？」他又認為，立法會議員的工作不一定全天候都在會議廳中進行。曾鈺成又笑稱，過往立法會通過不少無爭議法案時，都沒有足夠法定人數在席，議員謝偉俊過往曾提出，如果有人拿著這一點去司法覆核，可能許多法例的合法性都會受到挑戰，「呢樣我真係驚，好彩冇人真係做！」

民主派離開後，曾鈺成承認建制派會有一種「以前都可以話你反對派阻住晒，但以後冇得再賴」的壓力。他不認同建制派是逢政府必撐，支持政府不是「奉旨」，又認為如從政治學角度，香港所有政黨都是反對黨，因為香港根本沒有執政黨，建制也要扮演監督角色。

曾鈺成又寄語，希望往後議會有更多有質素的發言，慨嘆議會的發言質素今不如昔：「你不如舉個例子俾我聽，有邊一段反對派發言，係真係好有質素？」他不點名批評民主黨主席胡志偉於去年《逃犯條例》爭議期間，在答問會上大罵特首林鄭月娥「八婆，你唔死都冇用」，認為這些說話「我呢啲老嘢聽到，真係只能唉聲嘆氣」。

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有關香港往後政局，曾鈺成同意確實有很多人會感憂心，但目前為止仍然認為香港前途、與中央政府的關係是可以依靠，國家主席習近平依然希望能維持一國兩制平穩發展。他又笑言，民主派人士經常聲稱「一國兩制已死、一國兩制蕩然無存」，都不知「死」了多少次，「即係之後仲有好多次可以死」，因此這只是某些人的個人判斷，一國兩制並非真的「已死」。

曾鈺成又指，現時中美正在「打仗」，有香港民主派議員竟到外國游說其他國家制裁中國、香港，站在北京角度，當然會覺得這些人不應出任香港的公職，這不一定是制裁實質有沒有效用的問題，而是政治姿態問題。