人大DQ｜林鄭月娥：只要認真學習鄧小平講話　任何批評都不攻自破

政府今日（11月17日）早上舉辦《基本法》頒布三十周年法律高峰論壇，主題為「追本溯源」，活動以網上直播形式舉行。特首林鄭月娥致歡迎辭期間，主動談及人大常委會上周對立法會議員資格所作的決定，指人大決定符合國家憲法和《基本法》規定，不容外國政府或政治組織抹黑詆毀。 她又指，只要認真學習已故中共領導人鄧小平對「一國兩制」原則的講話，任何批評都會不攻自破。

▼人大出手DQ四名議員 民主派宣布總辭▼

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林鄭表示，在此時此刻舉辦《基本法》高峰論壇，有重大歷史意義，指今次活動主題為「追本溯源」，自己會再加上「毋忘初心」四字，認為必須認識「一國兩制」的根本宗旨和初心，例如主權問題不容討論、「港獨」主張不能容忍，港人必須堅守「一國」原則，同時認識國家憲法。

她又指，中國《憲法》第61條列明全國人民代表大會職權之一，是監督憲法的實施，「港區國安法」正正是憲法賦予全國人大的職責；在《基本法》落實過程中解釋條文，也是其職權範圍內。

她提到，過去幾個月香港就出現了兩個特區不能自行處理的憲制問題，包括推遲立法會選舉後的真空期、4名被裁定不符參選資格的立法會議員資格問題，她先後兩次請求中央提請人大常委會對此作決定，強調做法符合國家憲法和《基本法》規定，有理有據，不容外國政府或政治組織抹黑詆毀。

林鄭又引述已故國家領導人鄧小平的言論，指「不要以為香港的事務全部由香港來管，中央一點都不管，就萬事大吉」，認為中央確實不干預特區具體事務，但特區也可能發生危害國家利益、香港自身利益的事情，保持中央某些權力，對香港有利無害；另外，「港人治港」也有界線標準，必須以愛國者為主體。因此，林鄭認為本月11日人大常委會對於立法會議員資格決定，對違反誓言者須承擔的法律後果訂下明確的規定，符合《基本法》對立法會議員的要求。她認為，只要認真學習過鄧小平這兩段話，任何批評人大決定的理據，都會不攻自破。