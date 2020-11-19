人大DQ｜駁五眼聯盟聲明　駐港公署：外部勢力插手港事務注定失敗

港府按人大決定取消4名立法會議員的資格，「五眼聯盟」昨日（18日）發表聯合聲明，重申人大決定削弱香港高度自治和自由，並敦促中國政府恢復該些立法會議員的資格。 外交部駐港公署批評該聲明無端詆毀人大決定，污名抹黑中央對港政策，肆意插手香港事務和中國內政，表示強烈不滿和堅決反對並予以譴責。發言人強調，中國捍衛國家主權安全發展利益的決心堅定不移，任何外國企圖通過施壓、威脅迫使中國作出讓步、吞下損害國家主權安全發展利益的「苦果」，都是「癡心妄想」、「自不量力」、「注定失敗」。

發言人反問「五眼聯盟」，世界上哪個國家會允許勾結外國勢力、顛覆政權、分裂國家的人擔任地方議會議員；又強調沒有人比中國政府更有誠意和決心全面準確落實「一國兩制」，及關心香港繁榮穩定和香港居民的權利與福祉。

發言人稱，回歸以來香港的自由度、司法、法治等國際排名大幅躍升，港人依法享有前所未有的廣泛權利和自由；反觀殖民統治時期，港人從未享有民主、人權與自由，華人更是名副其實的二等公民，斥「那個時候你們都幹什麼去了？」、「為什麼裝聾作啞、不指責、不批評港英政府侵犯人權」。

發言人又強調，《中英聯合聲明》沒有一個字規定英國在回歸後，對香港承擔任何責任，英國對回歸後的香港無主權、無治權、無監督權，其他外國更沒有資格和權利以《聯合聲明》為藉口對香港事務說三道四。