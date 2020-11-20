民建聯促政府推租金管制　李慧琼：若條例草案合理　將盡快審議

民建聯於本月6日至15日進行「基層住戶與劏房租管」問卷調查，訪問296名劏房、天台屋、板間房等不適切房屋住戶，調查發現，租金太貴、人均面積狹小、電費太貴是基層住戶頭三大問題。調查亦反映，88.9%受訪者認為政府支援措施不足夠，認為足夠的僅2%。 民建聯主席李慧琼表示，民建聯曾建議政府設立租金管制，惟進度緩慢，認為現時本港經濟不景，劏房租戶面對租金壓力，希望政府盡快向立法會提交議案以供審議，又認為於新形勢下的立法會，如果條例草案合情合理，立法會將盡快審議，透過法例讓基層市民受惠。

鄭泳舜又指，重推租管已經討論相當的時間，期望劏房租務管制研究小組盡快向政府提交報告，讓政府可以就租務管制展開立法工作，並爭取於2021年內向立法會提交條例草案。（劉錦華攝）

調查顯示，有65.2%受訪者支持租金管制，反對的僅佔9.5%。民建聯立法會議員鄭泳舜指，現時本港有十萬劏房戶，涉及二十幾萬劏房住客，他們的居住環境狹窄、租金昂貴，稱劏房戶處於水深火熱之中。鄭泳舜指，雖然政府成立了劏房事宜小組及舉辦過公聽會，但公聽會只是討論表面問題，對於劏房租金管制方面欠缺細節表示失望，希望政府能夠就租管提出條例草案修訂。他期望於下星期三發布的《施政報告》中，能夠有中長期政策支援劏房戶。

鄭泳舜又指，重推租管已經討論相當長時間，期望劏房租務管制研究小組盡快向政府提交報告，讓政府可以就租務管制展開立法工作，並爭取於2021年內向立法會提交條例草案。鄭泳舜表示，劏房租管條例應該包括設立租金加幅上限，參考公屋租金調整機制；確保居住權保障，業主需提供合理原因否則不可隨便收回單位或終止租約；規管濫收水電費等。

鄭泳舜認為，除了重推租管，民建聯亦建議推出租金津貼、增加市區過渡性房屋供應、積極增加土地供應等措施，以紓緩本港市民居住問題。