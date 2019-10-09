【施政報告】政府擬推租金津貼助基層　惟不考慮重推租金管制

行政長官林鄭月娥下周三發表新一份《施政報告》，據了解，政府會推出租金津貼，並以公屋入息「劃線」，協助基層市民紓困。不過，津貼金額仍未有最終定案，但可以肯定是政府為免「雙重福利」，當局傾向政策不與早前宣布重推的「N無津貼」重叠。 此外，當局經詳細考慮後，極大機會不會重推租金管制措施。

據悉，政府擬推行租金津貼，向符合申請公屋資格人士發放津貼，以紓緩住屋壓力。（資料圖片）

政府修訂《逃犯條例》引發社會動蘯，早前更引用《緊急法》訂立《禁蒙面法》，再度引起爭議。林鄭月娥早前曾指，會於新一份《施政報告》著眼解決社會深層次矛盾，尤其是房屋問題。

多個基層團體及政黨早前力倡政府應發放租金津貼，據消息人士透露，港府決定「聽民意」，研究推出租金津貼，並以收入為申請準則，合資格人士須符合申請公屋資格。根據最新的房委會公屋入息限額所示，以一人住戶為例，上限為11,830元，2人、3人及4人家庭，則分別為18,690元、23,010元及29,240元。有消息透露，當局或只會向輪候已達3年或以上的公屋申請人，發放津貼。

難以居住環境劃分

據悉，當局曾考慮以居於劏房作為發放津貼目標，但認為難以定義劏房，故最終決定以公屋入息「劃線」。至於早前有消息傳出，只要符合申請公屋資格，即使未申請公屋者亦可獲發放津貼，有政府消息指不傾向使用這個發放津貼的機制，惟強調整個租津方案仍未「拍板」。

消息透露，政府無意實施租金管制。（資料圖片）

租金津貼、「N無津貼」不能重叠

除租金津貼外，關愛基金督導委員會早前亦通過落實重推「N無津貼」，並會於2020年實施。受惠對象包括無物業、無入住公屋、無領取綜援的低收入者，當中亦有不少是劏房戶。勞福局局長羅致光當時表明，暫時無打算將計劃恆常化。

消息人士指出，為減少與其他福利重疊，領取租金津貼的市民，不能同時取得「N無津貼」，當局或會考慮將兩項津貼「分期推出」，但現時未有最終定稿。

無意推租金管制

不過，基層人士及民間團體關注的租金管制措施，有消息人士表明，政府傾向不再重推。據悉，政府雖然接納民間意見推出租金津貼，但由於擔心最終令租盤供應量減少、立法有難度等，故極大機會不會推出租金管制措施。

團體冀計劃恆常化

葵涌劏房居民大聯盟成員吳堃廉歡迎當局做法，但認為不應為租津設限。本身是扶貧委員會委員、關愛基金專責小組成員的社區組織協會幹事施麗珊指，希望租金津貼可恒常化，幫助基層紓困。

荃民蝸居急切上樓大聯盟成員薛家進指出，荃灣街坊普遍歡迎計劃，又認為租金津貼「有好過冇」，但擔心最終給予業主誘因加租，令他們生活雪上加霜。他又指，有部份街坊或因超過申請公屋入息上限而無法受惠，建議政府應一併考慮他們。