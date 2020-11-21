新冠肺炎｜工聯會批內地港人覆診登記過程繁複　促簡化程序

新冠肺炎疫情反覆，不少身處內地港人受疫情影響，連月來無法回港覆診。政府本月推出特別支援計劃，委託香港大學深圳醫院，為已預約醫管局覆診的內地港人跟進診症，並提供每人上限2000元的資助。 工聯會今日（21日）召開記者會，指曾為有困難的港人提供協助，首兩日逾2500名內地港人登記赴港大深圳醫院覆診，工聯會協助的人當中，僅不足100人成功登記，建議醫管局簡化程序。

工聯會副秘書長曾志文表示，根據香港大學深圳醫院提供的數據，首兩日已有2500名長者透過應用程式登記，惟在工聯會協助的500多個中，只有不足100名獲批，收到通知到醫院覆診，無法成功登記的原因包括超過限時完成登記程序、填漏資料等。曾志文認為數字不理想，促醫管局簡化有關程序。

曾志文指，預約覆診的形式限於手機應用程式，長者使用上有一定困難，希望醫管局可檢討有關安排，開放電話或其他形式預約。此外，應用程式的登記程序複雜，長者需閱讀超過30頁的條款，曾志文建議簡化程序，方便長者使用，又要求提供簡體字版本予登記人士選擇。

工聯會理事長黃國指，部分香港註冊的藥物內地沒有，港大深圳醫院需使用替代藥物，現正爭取香港藥物可於內地使用，實現醫療方面「同城化」，與其他大灣區的城市共享藥物。

黃國指，工聯會接觸的內地港人不少都對當地的醫療服務質素感滿意，建議政府為港人提供的醫療劵，可擴展至內地三甲醫院使用，並可購買內地醫保，便利港人。