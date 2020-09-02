【新冠肺炎】居內地港人半年無法面診　工聯會斥政策落後民情

新冠肺炎疫情持續逾半年，內地與香港之間亦有各自14日的隔離檢疫措施。工聯會今年2月底開始承接「支援內地港人寄藥行動」服務，現時仍有不少居內地港人，因半年未有回港覆診，醫生因長時間未曾面診，在開藥、了解藥效等方面遇到困難。工聯會批評，港府政策落後民情，應盡快提出合理措施解決問題。

工聯會指，港府政策落後民情，病人權益無人保障，認為政府應該主動落實更多便民措施，包括落實「醫健通」系統在深圳港大醫院使用。（梁鵬威攝）

工聯會理事長黃國指出，由於兩地藥物註冊制度不同，寄藥行動本屬應急處理的短期急切服務，但相關服務因兩地隔離令，目前一直延續。他說，不少居內地港人難以承受往返兩地均需接受長時間隔離要求，且有長者行動不便，需要親友陪同才能返港，或是在港已經無居所以接受家居隔離，難以承擔租住地方隔離的開支，導致回港覆診一再受影響。

工聯會副秘書長曾志文表示，有許多居內地港人，已經超過半年未能回港接受面診，有部分醫生因而無法開藥，又擔心開出的藥物，無法確保能對症，憂效果成疑。

現年78歲的譚先生，因為子女在廣州工作，多年來與妻子兩地奔波。農曆新年時，譚因遇到疫情無法回港，但他患有高血壓、糖尿病等長期病，需要定期回港覆診取藥。初期譚靠工聯會寄送藥物服務還能支持，但因相隔半年未能回港覆診，醫管局的醫生指，因半年沒見病人難以再開藥。譚先生惟有無奈返港，先接受居家隔離14天，再到醫院覆診取藥，「好辛苦，唔係體力上，而係精神上！」

工聯會指，港府政策落後民情，病人權益無人保障，認為政府應該主動落實更多便民措施，包括落實「醫健通」系統在深圳港大醫院使用，讓居內地港人可以獲得面診；資助內地港人在內地看病；拓展醫療券使用範疇，容許內地港人用於投保內地醫保計劃、用於內地三甲醫院；盡快推出「健康碼」便利通行。

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