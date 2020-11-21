12港人潛逃｜家屬赴吉澳遠眺鹽田被指違限聚令　鄒家成批政治打壓

12名港人涉潛逃離境時被廣東海警截獲，被扣押在深圳鹽田區看守所至今逾3個月。7 名港人的家屬早前收到親人的親筆信，表示現時安全，家屬均不相信書信內容，擔心是當局早已準備範文，要求他們照抄。

部分港人的家屬今日（21日）出海到吉澳眺望被扣留於鹽田看守所的子女，下午有水警到場聲稱要調查一宗「違反限聚令」案件。一直協助12港人的鄒家成表示，警員從新聞片段得知有人違反限聚令而到場了解情況，又要求眾人到警署接受調查，大律師鄒幸彤拒絕警方要求後，警方離場進行其他搜查。

鄒家成表示，下午2時許，數名水警到場截查兩名身上攜有氣球的人，分別為大律師鄒幸彤以及一名《立場新聞》記者，隨後獲放行。並指警方聲稱從新聞片段得知有人違反限聚令，到場了解情況，又要求眾人到警處接受調查，大律師鄒幸彤拒絕警方要求後，警方離場進行其他搜查。鄒家成認為，事件屬政治打壓，現場亦有其他超過5人群體聚集，但警方並無搜查行動，只查問12港人家屬及相關人士。

朱凱廸在Facebook上亦回應事件指，大隊水警來到遙遠的吉澳，調查一宗「違反限聚令」案件。（朱凱廸Facebook截圖 )

朱凱廸在Facebook上亦回應事件指，大隊水警來到遙遠的吉澳，調查一宗「違反限聚令」案件。