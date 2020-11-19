12港人潛逃｜家屬收親筆信細述羈留生活　囑勿探望　質疑按藍本寫

12名港人涉嫌潛逃離境時被廣東海警截獲，被扣押在深圳鹽田區看守所至今已3個月。過去家屬及代表律師一直無法接觸被捕人，至日前7名港人的家屬終於收到親人的親筆信。惟一直協助12港人的鄒家成指出，信中存在種種可疑之處，內容大同小異，無一不是呼籲家人不用擔心，稱看守所生活不錯，信中更出現簡體字，以及內地慣用的中文寫法。家屬均不相信書信內容切合眾人心中所想，更有理由相信當局早已準備文本，要求他們照抄。 鄒家成認為，來信屬維穩性質，又指官派律師的來電提醒家屬低調，代表過去的行動有實質成果，呼籲港人必須展示「更強硬立場」，「保持抗爭熱度」。

親筆信稱看守所生活不錯 與在港羈留無異甚至長胖

鄒家成列出七封信件的共通點，信中都呼籲家人不用擔心，交待身處在鹽田，並表達看守所生活不錯，例如有休息及運動時間、每餐有菜有肉、有醫生檢查、沒有遭受毆打及嚴刑迫供，與在港羈留無異，甚至長胖。

信中亦提到家人可以回信，並期待與家人的書信來往；家人的存款亦已收到，當局有運用存款為他們買牛奶等。

信件出現簡體字 斧鑿痕跡明顯

鄒家成稱，家屬雖認為信件上是被捕親友的筆跡，但內容斧鑿痕跡明顯，加上部分信件出現簡體字，而他們沒有寫簡體字的習慣，因此有理由相信當局準備好文本要求他們抄寫。

其中一些信件中，當事人聲稱自己已自行委託「官派律師」，並已與律師會面等；又問及家人是否曾參與記者會，要求家人在接受傳媒訪問時「草草帶過」，並叫家人不要北上探訪。 鄒家成表示，觀乎過往的中國人權案件，亦曾出現被關押者被逼按照當局指示，向家屬寄出內容由官方決定的信件，包括要求家屬放棄營救、表示沒有受虐待、不用家屬請律師、不要「鬧事」等；而信件經看守所重重審查才能寄出，想必未能如實披露所有真相。

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他又認為，信中的描述明顯與中國看守所的常見情況大相逕庭，據中國律師反映及看守所待遇調查顯示，看守所環境擠擁，關押人員常要睡地板，冬天會以天氣冷為由不安排放風，在押人員如值夜班便無法休息，大部份沒有熱水洗澡，伙食更被形容為「跟豬食一樣」，導致經常腹瀉，更不可能每天有醫生檢查。故他質疑信件內容非被捕港人自願撰寫。

12港人家屬重申，因一直無法與12人有任何直接溝通，對信件內容存疑；要求允許家屬委託的律師會見，讓家屬與當事人直接對話，及吿知官派律師姓名及聯絡方法，並提供委托文書。