國安法｜黃之鋒稱鍾翰林遭體罰　懲教署否認：屬惡意指控

前「學生動源」召集人鍾翰林在7月底涉干犯組織、策劃及實施分裂國家被警方拘捕，現還押壁屋懲教所。 前香港眾志秘書長黃之鋒今天（22日）在Facebook發文，指有懲教人員向他表示，鍾翰林在壁屋懲教所遭無理體罰，包括在沒有原因的情況，強行要求鍾步操超過四小時，又稱鍾被體罰至胃痛，惟仍被要求繼續步操，呼籲懲教署高層正視事件。 《香港01》就事件向懲教署查詢，懲教署回覆指，就個別社交媒體報道，一名懲教人員在壁屋懲教所體罸一名在囚人士，在昨日及今日安排該名在囚人士步操共超過4小時，署方指經初步瞭解後，證實並無此事，對於有個別公眾人士作出惡意指控，署方予以嚴厲譴責。另外，署方已展開內部調查， 如發現個別在囚人士對外發放假消息，定必嚴肅跟進。

指個別公眾人士作出惡意指控 懲教署嚴厲譴責

黃之鋒在fb表示，有懲教人員向他透露，鍾翰林在壁屋懲教所遭無理體罰，在沒有提供原因的情況下，於昨日及今日被強行要求步操超過四小時，即使被體罰至胃痛，惟仍被要求繼續步操；又指涉事者是曾涉於壁屋懲教所虐待在囚政治犯的懲教助理禤雅達。

黃之鋒續指，即使自己明天有機會再度入獄，其Facebook專頁仍會如常運作，呼籲吹哨者向其報料之餘，亦希望有元朗區議員嘗試申請公務探訪，料鍾的律師將在稍後時間到懲教所探望鍾翰林。。

黃之鋒指事態嚴重，呼籲懲教署高層正視事件，「縱容職員在監獄刻意體罰政治犯，只會引來和輿論反彈。」

懲教署回覆指，就個別社交媒體報道，一名懲教人員在壁屋懲教所體罸一名在囚人士，在昨日及今日安排該名在囚人士步操共超過4小時，署方指經初步瞭解後，證實並無此事，對於有個別公眾人士作出惡意指控，署方予以嚴厲譴責。另外，署方已展開內部調查， 如發現個別在囚人士對外發放假消息，定必嚴肅跟進。

今年5月，懲教助理禤雅達被指涉嫌在壁屋懲教所要求因政治運動入獄的囚犯，邊唱《願榮光歸香港》邊自摑。懲教署當時回覆傳媒查詢時表示，禤雅達按既定編更安排放取假期，假期後會返回壁屋懲教所工作，又指投訴調查組已就事件進行調查，署方建議相關人士盡快聯絡懲教署投訴調查組，提供資料，「以便跟進調查，以示公允。」

前「學生動源」召集人鐘翰林。（資料圖片）

前「學生動源」召集人鐘翰林7月被控分裂國家、洗黑錢、串謀發布煽動性刊物等4罪，遭警方國安處人員拘捕，上月29日被押往西九龍裁判法院應訊，法庭拒絕其保釋，還押至明年1月再訊。