6.21包圍警總案｜黃之鋒：徵詢律師後決認全數控罪　明或即時入獄

黃之鋒、周庭及林朗彥涉參與去年6月21日包圍警察總部，被控煽惑他人參與未經批准集結等罪，案件明天（23日）續審。 在上次審訊否認所有控罪的黃之鋒今天（22日）在Facebook發文，指經檢視控方證供並徵詢律師意見後，他與周庭和林朗彥決定承認所有控罪，明天的法庭聆訊將跳過審訊階段，不會進行傳召證人等程序，直接進入結案陳詞，不排除明天即時被判入獄。

《國安法》刊憲後仍未被捕 黃之鋒：某程度上已經算是一種奇蹟

黃之鋒在貼文中表示，他與周庭和林朗彥將會承認所有控罪，坦言不排除明天即時入獄，指若三人同時被囚亦不感意外。

黃之鋒補充指，審理這宗案件的裁判官王詩麗，曾在審理一宗阻差辦公案件時，拒絕沒有案底的22歲大學生索取社會服務令及感化報告，即時判處監禁，故他們對案件不感樂觀，又指現時仍在思索自己是否經已作好心理準備明天入獄，「心情不免還是會有點忐忑」。

黃之鋒形容是次案件案情輕微，不配得有那麼大的關注，「只不過被告人恰巧是公眾人物，獲國際高度關注，才有這種不合比例的聲援，根本上，有更多、更多、更多不為人知，或被忽略的手足。」黃之鋒坦言，《國安法》刊憲至今百多天，至今仍未被此法拘捕和起訴，直言：「某程度上已經算是一種奇蹟。」

黃之鋒又說，寄望自己所經歷的苦難不會教他完全洩氣，「能夠分擔香港人這族群要承擔的苦難，自覺與有榮焉。尤其是，作為最受國際關注的政治人物，我本已承載著很多我不配享有的稱讚與期許。」

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黃之鋒在facebook上載一張穿上畢業袍的背影照。（黃之鋒Facebook）

將公布近五個月工作報告 冀證《國安法》下民主運動仍有空間

黃之鋒表示，對香港人仍有滿滿的信心，又說即使沒有議席、議會和選舉，他們還可以為這個共同體做更多的事情，故他將會今晚發佈「工作報告」，盤點和回顧五個月來的政治工作，冀證明在《國安法》下的民主運動仍大有可為。最後他引用聖經：「患難生忍耐 ．忍耐生老練．老練生盼望。」指今日的付出「總能鋪墊成凱旋歸來的道路」。

黃之鋒被控煽惑、組織和參與未經批准集結共三罪。(余俊亮攝)

黃之鋒曾否認所有認罪

黃之鋒、林朗彥及周庭被控一項「煽惑他人明知而參與未經批准集結」罪，指他們於去年6月21日在金鐘夏愨道，非法煽惑在場人士參與未經批准的集結。黃之鋒另被控一項「組織未經批准集結」罪，指他同日在灣仔警察總部正門外，組織未經批准集結。黃之鋒和周庭亦被控一項「明知而參與未經批准集結」罪，指二人同日在警總外參與未經批准的集結。周庭早前承認「煽惑」罪及「參與未經批准集結」兩罪，黃及林當時否認所有控罪。

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周庭晚上在社交網站發文，指若今次因包圍警總案被判入獄，將是她人生第一次進入監牢，坦言有點感到害怕，「雖說已有心理準備，但還是有一點點害怕。不過，比起很多朋友們，我所承受的已經很少。一想到這點，便會努力讓自己勇敢面對。」她又說，若能平安度過明天，12月2日也要就《國安法》案件到警署報到，「難關一浪接一浪，只希望自己能繼續保持堅毅的心志。」