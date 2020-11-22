王婆婆突被捕　被控去年普通襲擊法院保安　因不適需送院

經常在示威現場揮動港英旗幟的「王婆婆」王鳳瑤上月從深圳獲釋返港，惟日前（20日）突然被捕。警方昨天（21日）發稿稱，王婆婆涉嫌於 2019 年 1 月 22 日在金鐘道懷疑以身體推撞一名女保安，被控普通襲擊罪。 前立法會議員朱凱廸向傳媒表示，案件原訂昨天提訊，惟因王婆婆身體不適需送院，昨天未能上庭。朱表示，根據律師資料，警方安排王婆婆於明天早上在東區裁判法院「過堂」，預計王婆婆今晚需在警署內渡過。

22日早上最新消息：朱凱廸表示，收到律師發來信息，警方確認王婆婆仍在瑪麗醫院，22日早上未能帶上法庭。

上月從深圳獲釋的王婆婆返港一個多月後突被拘捕。警方昨天（21日）發稿稱，王涉嫌於 2019 年 1 月 22 日，在高等法院大樓地下大堂以身體推撞一名女保安胡婉鴻，中區警區重案組人員指經調查及徵詢法律意見後，控以普通襲擊罪。案件本於21日在觀塘裁判法院提堂，惟王婆婆身體不適被送往聯合醫院，裁判官將案件押後至本周四（26日）在東區裁判法院再訊，期間王婆婆須還柙警方看管。



朱凱廸今天晚上向傳媒表示，根據律師資料，警方現安排明日早上將王婆婆帶到東區裁判法院的一號法庭「過堂」，預計王今晚需於警署渡過。