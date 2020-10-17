王婆婆親述內地遭拘禁經歷　「被旅遊」、每日做軍操：曾擔心會死

在去年反修例風波中多次參與示威、揮動港英旗幟的「王婆婆」王鳳瑤，自去年8月11日在港鐵太古站被帶走後不知所終。王婆婆後來向傳媒透露，涉及尋釁滋事罪在深圳被捕。王婆婆本月初經歷一個月羈押和一年「取保候審期」後由深圳返港，在14日強制檢疫隔離後，今（17日）召開記者會講述過去一年在內地經歷。 她表示，在內地被拘留期間經歷「多重折磨」，包括無罪名的任意拘留、無限期精神虐待、看守所環境惡劣等，每天都恐懼不能回港，擔心會在內地去世。 王婆婆憶述，在審問期間曾有一次被指涉及危害國家安全，又說自己短期內都不敢再踏足內地，她希望社會能繼續聲援現時正被內地扣押的12港人，12人家屬亦應堅持下去，但她未有表明會否再參與日後示威。

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被問是否認識朱凱廸

人稱「王婆婆」的王鳳瑤在工黨立法會議員張超雄及前議員朱凱廸陪同下召開記者會，她表示，曾被4組內地國安人員審問超過100小時，問題包括是否認識朱凱廸、有否參與反修例示威、有否看見有示威者使用暴力等，與她在內地生活無關。

她又提到，曾被要求撰寫悔過書，並拍攝短片承諾不會再參與示威及接受傳媒訪問，表明自己是愛國人士，在拘留期間沒有受到虐待。王婆婆坦言，「自己一生最錯的事就是寫左悔過書」，但因當時以為寫後會被釋放才撰寫。

文件無提所犯罪名 口頭告知涉尋釁滋事

王婆婆說，在被捕和拘留期間，完全不知所犯何事，在取保候審時才被口頭告知涉及尋釁滋事，但沒有控罪內容。她又指，國安在過去一年給她的4份文件中，完全無提及所犯罪名。張超雄批評，王婆婆在香港參與多次示威，未曾被香港政府起訴，今次事件變相是由國安在內地懲罰她在香港的合法活動。

稱遭精神虐待 一度險爆血管

王婆婆又說，自從在皇崗被捕、派出所審問、拘留所及看守所拘留，以至取保候審，自己的個人權利完全被剝奪，並受到無限期精神虐待，情緒繃緊，血壓長期處於危險水平，「好多時去到200水平，差啲真係爆血管」。她指出，取保候審一年期間，國安隨時會上門審查，態度無常，多次承諾放人卻又食言。

王婆婆提到，內地看守所環境惡劣，16名女囚友要共用一個洗手間，並睡在同一張大床上，每早早餐只有一個饅頭及一碗白粥，並要做軍操，半夜亦會被拍醒指睡姿不正確。她又批評，多名男管理員負責看守女拘留者，不足100尺的浴室亦設置了兩個攝影鏡頭，完全沒有私隱。

除記者會外，前立法會議員朱凱廸今日亦於Facebook上，以事件簿形式更詳細透露王婆婆過去一年由被捕到返港的過程和當中細節。

在他整理的事件簿中提到，王婆婆於2019年8月11日晚上於港島太古地鐵站被香港警察推落地受傷，送去東區醫院留醫兩晚。同月13日她到機場參與示威，14日凌晨經皇崗口岸過關回深圳寓所，在邊境檢查站被扣留，之後於03:00時左右帶到深圳福保派出所審問。當局沒有說明拘留理由和涉及罪名 。

朱凱廸指王婆婆在深圳福保派出所人員及國安多番審問，內容關於在香港參與的示威，又押到寓所搜查。至15日凌晨王婆婆簽署放棄就15日「行政拘留」向法院上訴，被送到深圳福田拘留所，仍未有說明拘留理由和涉及罪名。她於深圳福田拘留所「行政拘留」期間，有7至8日受審問，曾對國旗罰企數小時，亦寫過悔過書。

在完成15日「行政拘留」後王婆婆並沒有被釋放，而是送到深圳第三看守所進行為期30日的「刑事拘留」。朱凱廸引述王婆婆因處於繃緊狀態，長期高血壓，而香港醫生提供的右手「護套」被取去。王婆婆離開看守所前拍下短片，被要求包括三點內容，沒有被大陸當局人員虐待和毆打；以後會退休，呼籲傳媒不要追訪；以後不會再去示威。至離開時，王婆婆仍未知道拘留理由和涉及罪名 。

被逼參加5天「愛國之旅」

在2019年9月29日至10月3日，王婆婆由三個人陪同到深圳機場乘飛機到陝西省參與5天「愛國之旅」，到訪過曾做扶貧義工的商洛市，期間多次手持國旗拍照、唱國歌、看國歌表演和電影《我和我的祖國》。但她不知道「被旅遊」原因和涉及罪名 。由陜西回深圳後被送到布吉派出所，當局口頭表示因尋釁滋事要「取保候審」，但事後派發的《被取保候審人義務通知書》並沒有填上姓名和罪名。「取保候審」期間王婆婆可以回深圳寓所居住，但國安要求隨傳隨到，以進行家訪及問話，期間王婆婆多次要求申請回香港，一直沒有結果 。

朱凱廸的Facebook提到，9月中國安曾指9月29日王婆婆一定可回香港，可是當日在社區警務室等候至傍晚都沒有消息，之後被一名身穿黑衣自稱警察的男子強行拉出警務室受傷。到晚上19:30左右，國安終於來到給予《解除取保候審決定書》，但她仍然未能回港 。最後在10月2日王婆婆到深圳福保派出所領取《退還保證金決定書》和3000元人民幣保證金。她晚上七時趕到口岸，希望在八時封關前通過，但隨身物品被多名邊檢人員檢查超過一小時。他們當時要求王婆婆明天再來，但王婆婆表示一個人無力再抬行李回寓所，而且身上多處受傷非常痛楚，希望立即趕回香港求醫，最終獲放行回港 。