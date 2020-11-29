6.21包圍警總案｜首度被還押　周庭周三判刑　坦言擔心、情緒不好

黃之鋒、周庭和林朗彥被指去年6月21日涉及包圍警察總部，被控煽惑他人參與未經批准集結等罪名，三人上周一（23日）承認控罪，案件押後至周三（2日）判刑，期間還押候判。 首度被還押的周庭今天（29日）透過友人在社交網頁發文，稱心裡明白周三很有可能被判監，故情緒不好和感到擔心，又說近幾天精神不太好，「因為天氣轉涼的關係，晚上睡得比較差，身體也有點不適。」

黃之鋒、林朗彥及周庭三人就去年6月21日包圍警總案認罪。（盧翊銘攝）

張超雄引述黃之鋒：每天在獄中的日子實在不太好過

周庭等三人被還柙已一星期，她在社交網頁表示，近幾天精神不太好，因天氣轉涼的關係，晚上睡得比較差，身體也有點不適，透露近日失眠時也會回想起，當天在庭上裁判官斷言不會索取社會服務令報告的時候，感到很委屈，又坦言周三會被判監，「心裡也明白，星期三很有可能會判監，所以情緒也不好，會很擔心。」周庭又指，知悉日前「黃店懲罰祭」反應不錯，稱「希望大家未來都要繼續支持黃店」。

即將卸任立法會議員的工黨張超雄昨天（28日）探望黃之鋒，指黃已從醫院回到荔枝角收押所，形容黃的狀態還可以，「至少比在醫院禁閉室被單獨囚禁足足72小時好！在禁閉室裡是不見天日、卻24小時不關燈，每4小時量血壓而完全沒有放風的生活。他說終於能夠離開這個監獄中的監獄總算是舒了一口氣。」

張超雄又指，黃之鋒對未來不感氣餒，他引述黃之鋒指獄中反而較少無力感，「一來少了一些不斷要回應局勢的訪問壓力，二來是身在獄中，沒法作為是大家都能理解，反而心情較輕鬆了。」張超雄又引述黃之鋒指每天在獄中的日子實在不太好過，「在香港人每晚放工就看看有多少確診人數，每日起床就看看多少民主派或抗爭者被捕，日子實在不好過」。

黃之鋒、林朗彥及周庭三人就去年6月21日包圍警總案認罪。（盧翊銘攝）